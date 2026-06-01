“โอ้กะจู๋” แก้จุดอ่อนสู้ตลาด 5 พันล. แปลงสู่ “Grill & Ground” ขยายฐาน

ผู้จัดการรายวัน 360 – “โอ้กะจู๋” คลอดแบรนด์ใหม่ “กริลล์ แอนด์ กราวนด์ / Grill & Ground ” แก้เพนพอยท์โอ้กะจู๋เดิม ปีนี้เปิด 5 สาขา รายได้น้องใหม่ปีนี้คาด 70 -100 ล้านบาท
นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ และผู้บริหารแบรนด์ Grill & Ground เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ชื่อว่า “ กริลล์ แอนด์ กราวนด์ / Grill & Ground ” เป็นคอนเซ็ปท์ Steak & Salad Bar รูปแบบใหม่ เพื่อเข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของบริษัท ซึ่งปิดสาขาแรกที่ เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก วันที่ 2 มิถุนายนนี้
ในปีนี้ คาดว่าจะขยายสาขา Grill & Ground จำนวน 5 สาขา โดยจะทยอยเปิดตามแผนช่วงปลายไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 โดยจะเป็นการ ปรับโฉมสาขาของร้านโอ้กะจู๋ที่มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 300 ตรม. และเป็นสาขาที่มีร้านโอ้กะจู๋อยู่ในโซนใกล้เคียงเพื่อให้ยังสามามารถรองรับการให้บริการของร้านโอ้กะจู๋เดิมได้ นอกจากนี้ ร้านส่วนใหญ่ที่ไปปรับโฉมเป็น Grill & Ground มักจะเป็นร้านที่เปิดมาแล้วมากกว่า 5 ปี ซึ่งเข้าเกณฑ์ที่อยู่ในช่วงเวลาปรับปรุงซ่อมแซมร้าน ซึ่งหากเป็นการเปลี่ยนจากร้านโอ้กะจู๋เดิมลงทุนประมาณ 6 ล้านบาทโดยเฉลี่ย แต่ถ่าเป็นร้านที่สร้างใหม่ลงทุนเฉลี่ย10 ล้านบาท
ปีนี้จะเน้นการเปิดร้านในกรุงเทพและปริมณฑลก่อน โดยสาขาที่่สองคาดว่าจะปรับเปี่ยนร้านโอ้กะจู๋เดิมที่่โครงการดาดฟ้า ซอยลาซาล ซึ่งในย่านดังกล่าวมีร้านโอ้กะจู๋เปิดบริการรองรับหลายสาขาเช่นที่ เมกาบางนา ซีคอนสแควร์ เป็นต้น ส่วนสาขาที่สามยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นที่สายไหม
บริษัทคาดว่ารายได้ที่จะเกิดจากการขยาย Grill & Ground ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 70-100 ล้านบาท โดยระยะยาวคาดว่าจะขยายสาขาราว ๆ 15-20 สาขา ภายใน 3 ปี อย่างไรก็ดีต้องพิจารณาควบคู่กับผลการตอบรับจากลูกค้าและทำเลที่จะขยายร่วมด้วย
อย่างไรก็จากการเปิดแบรนด์ใหม่ อาจจะส่งผลต่อการที่ทำให้สาขาร้านโอ้กะจู๋เดิมลดลงบ้าง แต่บริษัทฯก็มีการขยายสาขาเช่นกัน ซึ่งปีนี้จะเปิดโอ้กะจู๋สาขาเดียวที่ ยูดีทาวน์ อุดรธานี ปัจจุบันมีร้านโอ้กะจู๋ 46 สาขา
สำหรับสาขาแรกกริลล์ แอนด์ กราวนด์ นี้ลงทุนประมาณ 6 ล้านบาท เปลี่ยนมาจากร้านโอ้กะจู๋เดิมที่เปิดมาแล้วประมาณ 5 ปี มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร ซึ่งในละแวกนี้ลูกค้าก็ยังสามารถใช้บริการร้านโอ้กะจู๋ได้ที่เดอะมอลล์บางแค เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ เซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่
“เราวางแผนคิดกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จากการที่ลูกค้าเริ่มมีคอมเมนต์หลากหลาย ว่าพอร์ชั่นของเราใหญ่เกินไป ราคาสูง ไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่ืองที่ดีที่เราจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุง อันใหม่นี้เราก็มีสลัดและมีบุฟเฟต์สลัดอย่างเดียว ราคา 259 บาท ครอบคลุมไลน์อาหารมากกว่า 150 รายการ ส่วนเมนูสเต๊กก็มีการปรับราคาลงมาบ้างให้เหมาะสมกับปริมาณและความต้องการ ด้วยภาวะเศรษฐกิจตลาดแบบนี้ กำลังซื้อลดลง ความต้องการลูกค้าเปลี่ยนตลอด จึงทำโมเดลใหม่ขึ้นมา เราไม่ได้มองว่าไปแข่งกับเจ้าตลาด แต่เรามองว่าทำทางเลือกให้กับลูกค้า และเราอยากจะขยายฐานลูกค้า สร้างประสบการณ์ เพราะคู่แข่งร้านอาหารมีมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและสลัดบาร์มีมูลค่ากว่า 5,200 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโต ตามเทรนด์ผู้บริโภคใส่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น” นายชลากร กล่าว
แบรนด์ Grill & Ground ชูจุดแข็งที่เหนือกว่าด้วยการผสมผสานจุดเด่นของวัตถุดิบระดับพรีเมียมเข้ากับความสดใหม่ ผ่านแนวคิดสะท้อนตัวตนแบรนด์ “Fresh from the Ground. Fired on the Grill.” ผ่านการรังสรรค์ไลน์อาหารและสเต๊ก มีทั้ง Premium Steak (ราคาเริ่มต้น 299 บาท) จากการเลือกเนื้อสัตว์คุณภาพเยี่ยมและผ่านการย่างบนไฟอย่างพิถีพิถัน เสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงที่ออกแบบมาเพื่อเสริมรสชาติอย่างลงตัว และเมื่อสั่งสเต๊ก ลูกค้าจะได้อิ่มอร่อยต่อเนื่องกับ Harvest Salad Bar ได้ทันที
สำหรับผู้ที่ต้องการเลือกทาน Harvest Salad Bar แยก มีให้บริการในราคา 259 บาท ครอบคลุมไลน์อาหารมากกว่า 150 รายการ ทั้งคาว หวาน และเครื่องดื่ม ผ่าน 7 โซนหลัก ได้แก่
1. Organic Harvest Bar: โซนสลัดบาร์และวัตถุดิบออร์แกนิกสดตรงจากฟาร์ม คัดสรรผัก และผลไม้ตามฤดูกาล กว่า 150 รายการที่คุณเลือกได้เอง
2. Comfort Food Hot Station รวบรวมเมนูยอดนิยมที่ทําสดใหม่ตลอดทั้งวัน อาทิ พาสต้าเส้นสดหอมกรุ่น ซุปสูตรเข้มข้น และเมนูอาหารอบร้อนนานาชนิด
3. Fresh Bake Corner ขนมปังอบใหม่ หอมเนยทุกวัน พร้อมเมนู bake สดหลากหลายที่หยิบได้ไม่อั้น
4.Beverage Bar: รีเฟรชได้ในแบบของคุณ ครบทั้งน้ำผลไม้ เครื่องดื่มสด และเมนูพิเศษตามฤดูกาล ที่มีในช่วงเปิดตัว เช่น สลัชชี่น้ำเต้าหู้ ออร์แกนิคใบเตยหอม หวานน้อย และ สลัชชี่มะม่วงน้ำดอกไม้พริกเกลือ
5.Live Culture Yogurt Bar: Soft Serve โยเกิร์ตและท็อปปิ้งที่สนุกกับการ mix ได้เอง บาลานซ์ทั้งความอร่อยและความสดชื่น รสชาติที่ทำให้อยากกลับกินอีกครั้ง
6.Roll & Toss: เปิดตัว “Live Salad Yum Station” ทั้งสลัด ยำ และเมนู Signature คลุกสด ทําสด จานต่อจาน โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้รสชาติและมิติที่แปลกใหม่ตามสไตล์เฉพาะบุคคล
7.Tokyo Sweet Bar & Dessert: ปิดท้ายมื้ออาหารอย่างสมบูรณ์แบบขนมหวานสไตล์โตเกียว โตเกียวสดทำใหม่แบบ Live station ของหวานสุดฟินที่เติมเต็มทุกมื้อให้จบแบบสมบูรณ์แบบ
Grill & Ground มีความครบครันและแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน ด้วยโครงสร้างของสเต๊ก คอมบิเนชัน และประสบการณ์แบบ Live Experience ที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่มื้ออาหาร ทั้งนี้ แบรนด์พร้อมเปิดต้อนรับลูกค้าและนักชิมทุกท่านให้ร่วมสัมผัส ประสบการณ์ “Unlimited freshness, your way” เลือกอิ่มอร่อยในสไตล์ที่เป็นตัวเองอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ณ ร้าน Grill & Ground สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก บนขนาดพื้นที่ร้านประมาณ 500 ตร.ม.