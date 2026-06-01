พีทีที สเตชั่น เปิด “ตลาดเติมสุข” ลดภาระค่าครองชีพ หนุนรายได้ ผู้ประกอบการท้องถิ่น

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ตลาดเติมสุข” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ที่ OR เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดเล็ก นำสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร และสินค้าประจำท้องถิ่นมาจำหน่ายภายในสถานีบริการ พีทีที สตชั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน โดยกิจกรรมครั้งแรกของปีนี้จัดขึ้นที่ พีทีที สเตชั่น คีรีทองคำ ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
หม่อมหลวงปีกทอง เปิดเผยว่า “สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ช่วยลดภาระผู้ค้ารายเล็กผู้ประกอบการท้องถิ่น ด้วยการให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโครงการตลาดเติมสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ไทยช่วยไทย เพื่อลดภาระค่าครองชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน”
กิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ค้ารายเล็ก แต่ยังส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสินค้าในท้องถิ่น เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด โออาร์ เติมโอกาส (ดี ดี ดี) ในด้านการเติบโตดี ที่มีเป้าหมายให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกัน และยังสอดคล้องกับแนวคิด Living Community ของ พีทีที สเตชั่น ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชน ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คน ผู้ประกอบการ และสินค้าคุณภาพจากท้องถิ่น ให้เข้าถึงกันได้อย่าง “สมูท” มากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยในทุกมิติ