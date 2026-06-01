เปิดแล้ว! “Café Amazon Experience Flagship Store Ari” แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกของโลก ยกระดับสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ใจกลางอารีย์

คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ เปิดตัว “Café Amazon Experience Flagship Store Ari” แฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกของโลกอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ ย่านอารีย์ โดยมีนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ ORและ หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นประธานในพิธี
งานเปิดตัวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ “The Echo of Experience: ส่งเสียงกังวาลให้ประสบการณ์ก้องโลก” ยกระดับแบรนด์กาแฟสัญชาติไทยจาก “ร้านกาแฟระหว่างทาง” สู่การเป็น “จุดหมายปลายทางแห่งใหม่” มอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ผสานทั้งรสชาติ คุณภาพ งานดีไซน์ และไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบันไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
พลิกโฉมอาคาร 6 ชั้น สู่สถาปัตยกรรมร่วมสมัยย่านอารีย์
Café Amazon Experience รูปแบบใหม่นี้ ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป ตัวอาคารมีความโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของแบรนด์เข้ากับกลิ่นอายของย่านอารีย์ได้อย่างลงตัว ภายในพื้นที่ทั้งหมด 6 ชั้น ถูกจัดสรรให้แต่ละโซนมีเอกลักษณ์และฟังก์ชันที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการนัดพบ พักผ่อน นั่งพูดคุย หรือผ่อนคลายกับเครื่องดื่ม โดยทุกองค์ประกอบร้อยเรียงกันเป็น Consumer Journey ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามา เพื่อมอบประสบการณ์แบบ Immersive Experience ที่เปิดประสาทสัมผัสทั้ง 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) อย่างสมบูรณ์แบบ
ไฮไลท์สำคัญภายในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือการจัด 4 บาร์ผู้เชี่ยวชาญ (Specialty Bar) ที่สาธิตการรังสรรค์เมนูสุดพิเศษชวนให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลอง ได้แก่:
• Coffee Bar: บาร์กาแฟที่สะท้อนความลุ่มลึกและเชี่ยวชาญ พร้อมนำเสนอกาแฟสายพันธุ์พิเศษระดับตำนานอย่าง Panama Geisha จากฟาร์ม Hacienda La Esmeralda เจ้าของสถิติประมูลราคาสูงสุดในโลกจากเวที Best of Panama 2025 มาร่วมเปิดประสบการณ์ ซึ่งมีจำหน่ายจำนวนจำกัดเพียง 999 แก้วเท่านั้น
• Matcha Bar: บาร์มัทฉะที่สะท้อนความละเมียดละไมและเสน่ห์ร่วมสมัยสไตล์ญี่ปุ่น
• Chocolate Bar: บาร์ช็อกโกแลตที่มอบมิติรสชาติเข้มข้นแต่นุ่มละมุน
• Bakery Bar: บาร์เบเกอรีที่นำเสนอเมนูในรูปแบบ Canapé เปิดโอกาสให้ผู้ทานได้ทดลองชิมเมนูซิกเนเจอร์
สำหรับงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ มีดารานำแสดงร่วมงาน อาทิ ท็อป ทศพล หมายสุข, กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม, ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์, เบียร์ ปิยะเลิศ ใบหยก, เฟิร์ส คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล
แขกผู้มีเกียรติได้ตื่นตาตื่นใจกับโชว์เปิดงานสุดพิเศษ “The Harmony Echo Experience” ซึ่งเป็นการแสดงที่ผสมผสาน Visual Mapping บนตัวอาคารเข้ากับการบรรเลงดนตรีสด โดยใช้เครื่องดนตรีถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของแต่ละบาร์อย่างลงตัว ทั้ง Saxophone สำหรับ Coffee Bar, Shamisen สำหรับ Matcha Bar, Cello สำหรับ Chocolate Bar และ Violin สำหรับ Bakery Bar ก่อนจะปิดท้ายโชว์ด้วยการเดินแบบนำเสนอ Signature Menu จากตัวแทนของแต่ละบาร์เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ไปพร้อมกับเหล่าผู้บริหาร ศิลปินและนักแสดงชื่อดัง
นอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากคุณอิ้งค์-วรันธร เปานิล พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ ที่มาร่วมขับร้องบทเพลงสุดพิเศษ และปิดท้ายค่ำคืนอย่างสมบูรณ์แบบด้วย After Party ณ ร้าน Brewave ชั้น 6 ที่จะช่วยเติมเต็มบรรยากาศและประสบการณ์ของงานให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น