เริ่ม 3 มิ.ย.นี้! กรมทางหลวง เปิดใช้ “อุโมงค์ประโดก – อุโมงค์เทอร์มินอลโคราช”งบรวมกว่า 1.2 พันล้านบาท แก้คอขวด -ปัญหารถติดเมืองโคราช

เริ่ม 3 มิ.ย. นี้! กรมทางหลวง เปิดทดลองใช้ “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก – อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal ) งบประมาณรวมกว่า 1.2 พันล้านบาท ช่วยแก้รถติดจากปัญหาคอขวด เพิ่มความคล่องตัวยกระดับคมนาคมเมืองโคราช เชื่อมเศรษฐกิจภาคอีสานอย่างไร้รอยต่อ
กรมทางหลวง(ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งเตรียมเปิดทดลองใช้งาน “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” และ “อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal)” จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวบนถนนมิตรภาพ แก้ปัญหาจราจรคอขวด ลดอุบัติเหตุ และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการคมนาคมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักในการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับภูมิภาค ส่งผลให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเมือง การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ รวมถึงการเติบโตด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงเร่งดำเนินการพัฒนาจุดตัดสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดด้านการจราจร ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และรองรับปริมาณการเดินทางในอนาคต โดยทั้ง 2 โครงการที่เปิดใช้งานพร้อมกันในครั้งนี้ ได้แก่ “อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal)” และ “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางผ่านเขตเมืองนครราชสีมาได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ “อุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (Terminal)” เป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 บริเวณแยกนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง มีระยะทางรวม 1.181 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 373 ล้านบาท ลักษณะเป็นอุโมงค์ทางลอดตามแนวถนนมิตรภาพ ขนาด 2 ช่องจราจร รองรับการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบควบคุมการจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยครบถ้วนตามมาตรฐานวิศวกรรม ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
ขณะที่ “อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก” เป็นโครงการก่อสร้างทางลอดบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดกับถนนช้างเผือกและถนนสิริราชธานี บริเวณแยกประโดก จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 1.750 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 849 ล้านบาท ลักษณะเป็นทางลอดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการเดินรถข้างละ 3 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างถนนคู่ขนาน ทางเท้า ระบบสูบน้ำอัตโนมัติ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบอำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองนครราชสีมา ปัจจุบันได้ทำการเปิดทดลองใข้ระหว่างเวลา 06.00 น. - 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จเรียบร้อย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรผ่านเขตเมืองนครราชสีมาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของภูมิภาค
อุโมงค์ทางลอดทั้ง 2 แห่งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมหลักของประเทศ ทั้งโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน–นครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน และโครงการรถไฟทางคู่ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กรมทางหลวง ขอความร่วมมือ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และสัญญาณจราจรในอุโมงค์อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง