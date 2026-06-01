หอการค้าไทย เปิดรับสมัคร "Business Accelerator รุ่น 8" ดึง "Deli" ร่วมหนุน-ติดปีก SME ไทย สู่โมเดิร์นเทรด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ SME Development Center เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ "Business Accelerator รุ่นที่ 8" อย่างเป็นทางการ หลังประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นจาก 7 รุ่นที่ผ่านมา ในการผลักดัน SME ไทยให้เติบโตและนำสินค้าขึ้นวางจำหน่ายบนเชลฟ์ Modern trade ได้จริง โดยในรุ่นที่ 8 นี้ ได้รับการสนับสนุนครั้งสำคัญจาก บริษัท เดลิ ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Deli แบรนด์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานระดับโลก ที่เข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อร่วมขับเคลื่อนศักยภาพธุรกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน


จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการ Business Accelerator ได้พิสูจน์ความสำเร็จด้วยการเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ประกอบการ SME หลากหลายประเภทสินค้า สามารถยกระดับมาตรฐานจนผ่านเกณฑ์และเข้าสู่ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการก้าวสู่ รุ่นที่ 8 ในปีนี้ โครงการมุ่งเน้นการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการพร้อมรับมือกับตลาดหลักในยุคดิจิทัล โดยมี Deli Thailand เข้ามาเสริมทัพในฐานะพันธมิตรหลัก ทั้งนี้ Deli ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการบริหารจัดการช่องทางจำหน่าย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาดระดับสากล พร้อมทั้งร่วมเป็นกระบอกเสียงในการ ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อขยายโอกาสให้เข้าถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างทั่วถึง รวมทั้ง สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานตลอดทั้งโครงการ


ความสำเร็จตลอด 7 รุ่นที่ผ่านมา พิสูจน์ได้ว่า โครงการนี้ตอบความต้องการ SME ที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน และสำหรับรุ่นที่ 8 นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ Deli แบรนด์ระดับโลกเข้ามาช่วยเติมเต็ม ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ในการทำตลาดระดับสากล และนวัตกรรมต่าง ๆ จากประสบการณ์ของ Deli ที่มีจำหน่ายในกว่า 145 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการในรุ่นนี้มีความพร้อมและได้เปรียบในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของ Deli เอง ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ SME ไทย และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกับหอการค้าไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการ Business Accelerator รุ่น 8 โดยพร้อมนำองค์ความรู้และเครือข่ายที่มี มาร่วมสร้างโอกาสและผลักดันให้แบรนด์ไทยเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป


โครงการ Business Accelerator รุ่นที่ 8 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องเขียน และไลฟ์สไตล์แล้ววันนี้ ด่วน! รับสมัครจำนวนจำกัด

หากคุณเป็น SME ที่ต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดและนำสินค้าเข้าสู่ Modern Trade ชั้นนำ อย่ารอช้า! สมัครด่วนก่อนเต็ม ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 018 6888 ต่อ 2120 ภายในวันที่ 20 มิถุนายนนี้เท่านั้น








