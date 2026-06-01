Taiwan Excellence ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมการแยกขยะอย่างยั่งยืน ผ่านแคมเปญ “Recycle Rush – Sort It Smart With FuBear”

กรุงเทพ ประเทศไทย / 1 มิถุนายน 2569 - Taiwan Excellence เดินหน้าปลุกพลังรักษ์โลกในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2569 ผ่านแคมเปญออนไลน์ “Recycle Rush – Sort It Smart With FuBear” ชวนคนไทยเรียนรู้และอัปสกิล “การแยกขยะ” อย่างถูกวิธี ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ผ่านเกมสุดมันส์ เปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ปัญหาขยะ เป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยขยะจำนวนมากยังไม่ได้รับการคัดแยกอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ขยะรีไซเคิลปะปนกับขยะเปียกจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษ กลิ่น น้ำเสีย และปริมาณขยะฝังกลบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การแยกขยะยังช่วยให้ผู้คนเห็น “ที่มาของขยะ” ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และลดการสร้างขยะได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้น การ “แยกขยะตั้งแต่ต้นทาง” คือจุดเริ่มต้นสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Taiwan Excellence จึงออกแบบแคมเปญออนไลน์ Recycle Rush – Sort It Smart With FuBear เพื่อชวนทุกคนเรียนรู้การแยกขยะอย่างถูกต้องผ่านการเล่นเกมที่สนุก เข้าใจง่าย โดยผู้เล่นจะได้ฝึกคัดแยกขยะผ่าน 3 ภารกิจ ใน 3 สัปดาห์ สุดท้าทาย ได้แก่
• สัปดาห์ที่ 1 (8-14 มิ.ย. 69) : แยกขยะรีไซเคิล (พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ)
• สัปดาห์ที่ 2 (15-21 มิ.ย. 69) : แยกขยะทั่วไป
• สัปดาห์ที่ 3 (22-28 มิ.ย. 69) : ขยะอินทรีย์ (เศษอาหาร พืช ผัก)
• โบนัสพิเศษทุกวันอาทิตย์ (8 / 15 / 22 มิ.ย. 69) : ขยะอันตราย
พร้อมปลดล็อคคะแนนโบนัสพิเศษ X2 จากการแยกขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ โดยผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 3 อันดับแรกประจำสัปดาห์ และผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดตลอดทั้งแคมเปญ 10 ท่าน จะได้รับของรางวัลพิเศษจากทาง Taiwan Excellence ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 7 กรกฏาคม 2569 ทาง https://www.facebook.com/TaiwanExcellence.TH
นอกจากนี้ ท้ายเกมยังมีคะแนนโบนัสพิเศษ กับเกม Memory Challenge เพียงจำสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Taiwan Excellence ให้ได้ จำนวน 5 ชิ้น จากจำนวน 15 ชิ้น ได้แก่
1. Acerpure PRO P5 Series Pet Care Air Purifier – เครื่องฟอกอากาศเครื่องแรกของโลกที่ออกแบบมาสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง กับระบบกรอง HEPA ป้องกันขนสัตว์ได้ถึง 5 ชั้น
2. ASUS ExpertCenter P400 AiO Series – คอมพิวเตอร์ออลอินวัน สำหรับโฮมออฟฟิศ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รองรับการประชุมออนไลน์ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. AVerMedia ELITE GO GC313Pro - อแดปเตอร์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ชาร์จไว 100w แต่ยังสามารถบันทึก และโอนถ่ายข้อมูลได้ในตัว
4. BenQ MOBIUZ Gaming Monitor EX321UX 31.5” 4K - เกมมิ่งมอนิเตอร์ 4K 144Hz พร้อมเทคโนโลยี Mini LED 1152-Zone ให้ภาพคมชัด สีสันสมจริง มอบประสบการณ์เล่นเกมระดับพรีเมียมในราคาคุ้มค่า
5. Delta Innergie C3 Duo 30 - อแดปเตอร์ชาร์จ USB-C แบบ 2 พอร์ต ระบบกระจายพลังงานอัตโนมัติสูงสุด 30W ดีไซน์หัวปลั๊กหมุนได้ ประหยัดพื้นที่ พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัย InnerShield™ และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน GreenSense™
6. HEARTWAY Foldable Mobility Scooters – สกู๊ตเตอร์พับได้ ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับขับขี่ในเมืองและพื้นที่ขนาดเล็ก
7. Hepty HTE50 Easy Jet Micro Handheld Fire Extinguisher – เครื่องดับเพลิงขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก น้ำหนักเบา ปลอดภัย ใช้งานง่าย ออกแบบสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายในบ้าน รถยนต์ และกิจกรรมกลางแจ้ง
8. KMC GO WAX - Waxed Bicycle Chain – โซ่จักรยานที่รู้ใจนักปั่น ด้วยเทคโนโลยีเคลือบแว็กซ์แบบแห้ง ลดแรงเสียดทาน ไม่จับฝุ่น ทนทาน ใช้งานลื่นไหล รองรับทุกระบบเกียร์ได้ถึง12 สปีด
9. Maktar Qubii Power - อุปกรณ์สำรองข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมชาร์จเร็ว 45W และช่องอ่าน MicroSD ในตัว เพียงเสียบชาร์จ สามารถแบ็กอัปภาพและวิดีโอได้ทันทีแบบออฟไลน์
10. MSI Claw A8 Handheld – เครื่องเล่นเกมพกพาประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนด้วย AMD Ryzen™ Z2 Extreme พร้อม RAM สูงสุด 24GB เล่นเกมลื่นไหลบนจอ 8” FHD 120Hz และแบตเตอรี่ 80Whr ใช้งานได้ยาวนาน ตอบโจทย์เกมเมอร์ทุกที่ทุกเวลา
11. PIODATA iXflash Q - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล รองรับทั้ง iOS, Android, macOS, Windows และ Chromebook พร้อมช่อง MicroSD ปรับเปลี่ยนได้ ยืดหยุ่นทุกการใช้งาน มาพร้อมแอปสำรองข้อมูล ซิงก์ไฟล์ และบันทึกภาพลงการ์ดได้ทันทีแบบออฟไลน์
12. PLIMATES Energy Saving Paint – นวัตกรรมสีเคลือบผนังภายนอกที่พัฒนาจากนาโนวัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ รวม 4 คุณสมบัติในหนึ่งเดียว กันน้ำ ลดความร้อน ลดเสียง และ self-cleaning ช่วยประหยัดพลังงาน ปกป้องอาคาร และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระยะยาว
13. TeamGroup T-CREATE EXPERT P34F Find My External SSD - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาเครื่องแรกของโลกที่ผสานรวม Apple Find My ระบบติดตามตำแหน่งพร้อมส่งเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพงในตัว
14. TRANSCEND Body Camera DrivePro Body 40 - กล้องติดตัวพร้อมระบบเซนเซอร์ภาพ Sony STARVIS™ 2 บันทึกภาพความละเอียดสูง เหมาะสำหรับบุคลากรทางการทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักดับเพลิง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
15. Zyxel USG FLEX 50HP Security Firewall - ไฟร์วอลล์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก รองรับการจัดการผ่านคลาวด์ พร้อม AI Security ป้องกันภัยคุกคามหลายชั้น เพิ่มความปลอดภัยและลดภาระงาน IT
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเล่นเกมได้ฟรี และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://go.taiwanexcellenceth.com/recyclerush-pr
Taiwan Excellence เชื่อว่า ทุกคนมีส่วนสำคัญในการรักษ์โลกและสร้างการเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เพียงทุกคนรวมพลังลงมือทำ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้
เกี่ยวกับ Taiwan Excellence
รางวัล Taiwan Excellence ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยกระทรวงเศรษฐกิจของไต้หวัน (MOEA) เพื่อยกย่อง และเฉลิมฉลองความสำเร็จอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล้ำสมัยของไต้หวัน โดยในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์จะผ่านกระบวนการคัดเลือกอันเข้มงวด โดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญสี่ประการ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ คุณภาพ และการตลาด โดยมีเกณฑ์สำคัญคือจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไต้หวัน
เครื่องหมาย Taiwan Excellence ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะสัญลักษณ์อันทรงเกียรติด้านคุณภาพและการออกแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงของไต้หวัน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.taiwanexcellence.org/en