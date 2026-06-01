“ฟู้ดสตาร์” สะท้อนภาพแบรนด์สู่คอนเซ็ปต์ “The Universe of FoodStar” ยกขบวนดาวเด่น “ดีโด้” “มิกกุ” และ “มิกกุ อิมมู” ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 พร้อมเดินหน้าสร้าง “แบรนด์แห่งทศวรรษ” ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

​บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มระดับไอคอนภายใต้ แบรนด์ “ดีโด้” “มิกกุ” และ “มิกกุ อิมมู” เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์การ “เป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” ผ่านแนวคิด “The Universe of FoodStar – จักรวาลฟู้ดสตาร์” ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์สำคัญขององค์กรในการพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรมเครื่องดื่มให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่กำลังให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และ Functional Benefit มากขึ้นกว่าที่เคย

​ภายในงานปีนี้ FoodStar ยังคงนำเสนอคอนเซ็ปต์ “The Universe of FoodStar” หรือ “จักรวาลฟู้ดสตาร์” ที่เปรียบผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ของบริษัทเสมือน “ดาว” แต่ละดวงที่มีเอกลักษณ์ จุดเด่น และตัวตนของแบรนด์ (Brand Essence) ของตัวเองอย่างชัดเจน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย และแต่ละยุคสมัยทั้งในมิติของรสชาติ ไลฟ์สไตล์ อายุ และพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าวสะท้อน DNA สำคัญของ FoodStar ที่มองว่า “แบรนด์” ไม่ได้เป็นเพียงสินค้า แต่คือความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ที่เติบโตไปพร้อมกันในแต่ละยุคสมัย โดยบริษัทเชื่อว่า “ทุกทศวรรษจะต้องมีอย่างน้อย 1 แบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง” และนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ FoodStar มุ่งมั่นต่อยอดด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบรนด์แห่งอนาคตให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

​จันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ จากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร และพฤติกรรมผู้บริโภค โดยหนึ่งในเทรนด์ที่เห็นได้ชัด คือการเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” และประชากรเด็กที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องปรับตัวจากการทำตลาดแบบ Mass Market ไปสู่การพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ยังหันมาให้ความสำคัญกับ “Wellness Lifestyle” และ “Preventive Health” หรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น เรามองว่าเทรนด์ดังกล่าวกำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั่วโลกเปลี่ยนจากการแข่งขันด้าน “รสชาติ” เพียงอย่างเดียว ไปสู่การแข่งขันด้าน “Benefit” หรือคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Immunity, Energy, Beauty, Digestive Health, Brain Function หรือ Mental Wellness ซึ่งกำลังกลายเป็น Mega Trend สำคัญของตลาดโลกในตอนนี้”

​ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากผู้เล่นในประเทศและแบรนด์ต่างชาติ FoodStar มองว่า “Innovation” จะยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตระยะยาว และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์สามารถรักษาความแข็งแกร่งในตลาดได้ บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค และตอบโจทย์คนในหลายช่วงวัย ภายใต้แนวคิดเครื่องดื่มที่ “ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกวัน” และสามารถสอดรับกับ Behavior ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยยังคงรสชาติความอร่อย กลมกล่อม เหมือนที่เป็นมา

​สำหรับแบรนด์ “ดีโด้ DeeDo” ซึ่งถือเป็นแบรนด์เรือธงที่อยู่คู่ผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน FoodStar ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้สัญชาติไทย ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง ผ่านการสื่อสารสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารสชาติใหม่ๆ เพื่อสร้างความสดใหม่ให้กับตลาด และรักษาความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในทุกเจเนอเรชัน ความสำเร็จของ DeeDo เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกลิ่น รสชาติ และคุณภาพของวัตถุดิบ โดย FoodStar ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบ เช่น กลิ่น จากแหล่งคุณภาพระดับ Top 5 ของโลก รวมทั้งคุณภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ในราคาที่เหมาะสม จนสามารถครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
​ด้านแบรนด์ “มิกกุ Mikku” ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็น No.1 ในตลาด LAD (Lactic Acid Drink) ผ่านกลยุทธ์การสร้าง Product Innovation อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตลาด และขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Mikku อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีไขมัน 0% เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น “Mikku Duolicious” ที่นำ 2 รสชาติมาผสมอยู่ในขวดเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการดื่ม หรือ “Mikku Dessert Series” เครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกเสมือน “เค้กที่ดื่มได้” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Innovation Product ที่ช่วยสร้างสีสันใหม่ให้กับตลาดเครื่องดื่มไทย

​อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุด “มิกกุ อิมมู Mikku Immu” หนึ่งใน Strategic Product หลักของบริษัท โดย FoodStar มองว่า ตลาด Functional Drink ยังมีศักยภาพเติบโตอีกมาก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าความสดชื่นเพียงอย่างเดียว Mikku Immu ถูกพัฒนาขึ้นเพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลำไส้” จึงเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและระบบการย่อยอาหาร พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่กับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทั้งยังเตรียมต่อยอด Mikku Immu ในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยในเร็วๆนี้

​นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก FoodStar ยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก บริษัทได้พัฒนา DeeDo Ice Stick หรือเครื่องดื่มหลอดแช่แข็ง ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าหลัก วางขายมากว่า 20 ปี ที่มีทั้งรสผลไม้ และผลไม้ผสมโยเกิร์ต เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ที่สนุก แตกต่าง และตอบโจทย์ทั้งเด็กและครอบครัว รองรับอากาศของประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน พร้อมกันนี้ยังมี Innovation Product อีกหลายรายการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และเตรียมทยอยเปิดตัวสู่ตลาดในอนาคต เพื่อสร้างสีสันใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

​“เราอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์ของ FoodStar ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์คุณภาพ รสชาติ และมาตรฐานที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพที่ดีและความอร่อย คือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน” จันทรา กล่าวทิ้งท้าย

​สำหรับ FoodStar ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ไม่ใช่เพียงพื้นที่ในการออกบูธ แต่คือเวทีสำคัญในการสะท้อนทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของ Foodstar จากตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยสู่สากล พร้อมเชิญชวนผู้บริโภค นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของ FoodStar ภายในงานครั้งนี้ ณ บูทเลขที่ 3-P 15 ระหว่างวันที่ (26 - 30 พฤษภาคม 2569) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงร่วมติดตามทิศทางการเติบโตและนวัตกรรมใหม่ของบริษัทในอนาคต และโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ www.foodstar.co.th






