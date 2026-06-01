“ฟู้ดสตาร์” สะท้อนภาพแบรนด์สู่คอนเซ็ปต์ “The Universe of FoodStar” ยกขบวนดาวเด่น “ดีโด้” “มิกกุ” และ “มิกกุ อิมมู” ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 พร้อมเดินหน้าสร้าง “แบรนด์แห่งทศวรรษ” ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มระดับไอคอนภายใต้ แบรนด์ “ดีโด้” “มิกกุ” และ “มิกกุ อิมมู” เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์การ “เป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” ผ่านแนวคิด “The Universe of FoodStar – จักรวาลฟู้ดสตาร์” ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์สำคัญขององค์กรในการพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรมเครื่องดื่มให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่กำลังให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต และ Functional Benefit มากขึ้นกว่าที่เคย
ภายในงานปีนี้ FoodStar ยังคงนำเสนอคอนเซ็ปต์ “The Universe of FoodStar” หรือ “จักรวาลฟู้ดสตาร์” ที่เปรียบผลิตภัณฑ์แต่ละแบรนด์ของบริษัทเสมือน “ดาว” แต่ละดวงที่มีเอกลักษณ์ จุดเด่น และตัวตนของแบรนด์ (Brand Essence) ของตัวเองอย่างชัดเจน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายในแต่ละกลุ่ม แต่ละช่วงวัย และแต่ละยุคสมัยทั้งในมิติของรสชาติ ไลฟ์สไตล์ อายุ และพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน แนวคิดดังกล่าวสะท้อน DNA สำคัญของ FoodStar ที่มองว่า “แบรนด์” ไม่ได้เป็นเพียงสินค้า แต่คือความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ที่เติบโตไปพร้อมกันในแต่ละยุคสมัย โดยบริษัทเชื่อว่า “ทุกทศวรรษจะต้องมีอย่างน้อย 1 แบรนด์ที่สามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง” และนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ FoodStar มุ่งมั่นต่อยอดด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบรนด์แห่งอนาคตให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ
จันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ จากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร และพฤติกรรมผู้บริโภค โดยหนึ่งในเทรนด์ที่เห็นได้ชัด คือการเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” และประชากรเด็กที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องปรับตัวจากการทำตลาดแบบ Mass Market ไปสู่การพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ยังหันมาให้ความสำคัญกับ “Wellness Lifestyle” และ “Preventive Health” หรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น เรามองว่าเทรนด์ดังกล่าวกำลังผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มทั่วโลกเปลี่ยนจากการแข่งขันด้าน “รสชาติ” เพียงอย่างเดียว ไปสู่การแข่งขันด้าน “Benefit” หรือคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Immunity, Energy, Beauty, Digestive Health, Brain Function หรือ Mental Wellness ซึ่งกำลังกลายเป็น Mega Trend สำคัญของตลาดโลกในตอนนี้”
ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากผู้เล่นในประเทศและแบรนด์ต่างชาติ FoodStar มองว่า “Innovation” จะยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างการเติบโตระยะยาว และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์สามารถรักษาความแข็งแกร่งในตลาดได้ บริษัทจึงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภค และตอบโจทย์คนในหลายช่วงวัย ภายใต้แนวคิดเครื่องดื่มที่ “ดื่มได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกวัน” และสามารถสอดรับกับ Behavior ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยยังคงรสชาติความอร่อย กลมกล่อม เหมือนที่เป็นมา
สำหรับแบรนด์ “ดีโด้ DeeDo” ซึ่งถือเป็นแบรนด์เรือธงที่อยู่คู่ผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน FoodStar ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้สัญชาติไทย ยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง ผ่านการสื่อสารสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารสชาติใหม่ๆ เพื่อสร้างความสดใหม่ให้กับตลาด และรักษาความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในทุกเจเนอเรชัน ความสำเร็จของ DeeDo เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกลิ่น รสชาติ และคุณภาพของวัตถุดิบ โดย FoodStar ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบ เช่น กลิ่น จากแหล่งคุณภาพระดับ Top 5 ของโลก รวมทั้งคุณภาพของกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ในราคาที่เหมาะสม จนสามารถครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน
ด้านแบรนด์ “มิกกุ Mikku” ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็น No.1 ในตลาด LAD (Lactic Acid Drink) ผ่านกลยุทธ์การสร้าง Product Innovation อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตลาด และขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Mikku อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีไขมัน 0% เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น “Mikku Duolicious” ที่นำ 2 รสชาติมาผสมอยู่ในขวดเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการดื่ม หรือ “Mikku Dessert Series” เครื่องดื่มที่ให้ความรู้สึกเสมือน “เค้กที่ดื่มได้” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง Innovation Product ที่ช่วยสร้างสีสันใหม่ให้กับตลาดเครื่องดื่มไทย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ ผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุด “มิกกุ อิมมู Mikku Immu” หนึ่งใน Strategic Product หลักของบริษัท โดย FoodStar มองว่า ตลาด Functional Drink ยังมีศักยภาพเติบโตอีกมาก จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าความสดชื่นเพียงอย่างเดียว Mikku Immu ถูกพัฒนาขึ้นเพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ลำไส้” จึงเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและระบบการย่อยอาหาร พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องการดูแลสุขภาพควบคู่กับการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทั้งยังเตรียมต่อยอด Mikku Immu ในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยในเร็วๆนี้
นอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก FoodStar ยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในกลุ่มสินค้าสำหรับเด็ก บริษัทได้พัฒนา DeeDo Ice Stick หรือเครื่องดื่มหลอดแช่แข็ง ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าหลัก วางขายมากว่า 20 ปี ที่มีทั้งรสผลไม้ และผลไม้ผสมโยเกิร์ต เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ที่สนุก แตกต่าง และตอบโจทย์ทั้งเด็กและครอบครัว รองรับอากาศของประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน พร้อมกันนี้ยังมี Innovation Product อีกหลายรายการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และเตรียมทยอยเปิดตัวสู่ตลาดในอนาคต เพื่อสร้างสีสันใหม่ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
“เราอยากให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์ของ FoodStar ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์คุณภาพ รสชาติ และมาตรฐานที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพที่ดีและความอร่อย คือสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน” จันทรา กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับ FoodStar ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ไม่ใช่เพียงพื้นที่ในการออกบูธ แต่คือเวทีสำคัญในการสะท้อนทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของ Foodstar จากตลาดอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยสู่สากล พร้อมเชิญชวนผู้บริโภค นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ของ FoodStar ภายในงานครั้งนี้ ณ บูทเลขที่ 3-P 15 ระหว่างวันที่ (26 - 30 พฤษภาคม 2569) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงร่วมติดตามทิศทางการเติบโตและนวัตกรรมใหม่ของบริษัทในอนาคต และโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ www.foodstar.co.th