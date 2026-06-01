WASABI-O x น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ เปิดตัวแคมเปญ Collaboration “นัว MEETS วาซาบิ”

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย — WASABI-O x น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ เปิดตัว Collaboration ใหม่ ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “นัว MEETS วาซาบิ” เพื่อสร้างประสบการณ์รสชาติรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงเสน่ห์ของเครื่องปรุงอีสานเข้ากับความฉุนหอมเป็นเอกลักษณ์ของวาซาบิ ผสานความนัวแบบอีสานกับความเผ็ดหอมสไตล์ญี่ปุ่น ผ่านเมนูส้มตำโคราช ยำแซลมอน และยำปลาหมึก เป็นการนำเสนออาหารอร่อยในรสชาติมิติใหม่ๆ
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า “เครื่องปรุงไทยสามารถต่อยอดได้อย่างไร้ขีดจำกัด และไปไกลได้ในระดับโลก” โดยนำ น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ ซึ่งโดดเด่นด้วยรสนัวเข้มข้น กลมกล่อม กลิ่นหอมละมุน ที่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของอาหารอีสาน เข้าคู่กับ Wasabi จาก WASABI-O เพื่อเพิ่มมิติให้กับเมนูยอดนิยมของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำโคราช, ยำแซลมอน หรือเมนูของคนญี่ปุ่น ยำปลาหมึก ซึ่งสะท้อนการพบกันของวัฒนธรรมอาหารตะวันออกและอีสานได้อย่างลงตัว
ภายในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ทั้งสองแบรนด์ได้นำเสนอแรงบันดาลใจเมนูภายใต้แนวคิด “นัว MEETS วาซาบิ” โดยชูจุดเด่นของวาซาบิที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเมนูซูชิหรือซาชิมิ แต่สามารถเข้ากับอาหารไทยรสจัด โดยเฉพาะเมนูยำ เมนูส้มตำ และอาหารอีสานร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจ ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่สนุกกับการทดลองรสชาติ และมองหาเมนูใหม่ ๆ ที่สามารถทำได้ง่ายที่บ้าน
สำหรับการเปิดตัวของ Collaboration นี้ ทั้งสองแบรนด์เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Cross Promotion พิเศษ: ซื้อ วาซาบิสดบด 43ก. จำนวน 1 หลอด รับฟรี น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ 250มล. จำนวน 1 ขวด
โปรโมชันดังกล่าวจัดขึ้นที่ Modern Trade ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ระยะเวลา 20 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2569 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคได้ทดลองจับคู่รสชาติใหม่ และเปิดโอกาสให้ทั้งสองแบรนด์ขยายฐานลูกค้าร่วมกัน ทั้งในกลุ่มคนรักอาหารอีสาน คนรักเมนูยำ และกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบวัตถุดิบสไตล์ญี่ปุ่น
คุณวอลเตอร์ ลี หรือ “Chef Kani” ผู้บริหารจาก WASABI-O กล่าวว่า “เรามองว่าวาซาบิไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่ในอาหารญี่ปุ่นเท่านั้น แต่สามารถเป็นวัตถุดิบที่ช่วยยกระดับอาหารไทยให้มีมิติใหม่ได้ โดยเฉพาะเมนูอีสานและเมนูยำที่มีความจัดจ้านอยู่แล้ว เมื่อเติมวาซาบิเข้าไป จะได้ทั้งความฉุนเล็กน้อย หอม สดชื่น และแตกต่าง ซึ่งเป็นรสชาติที่เข้ากับผู้บริโภครุ่นใหม่มากขึ้น”
ด้าน คุณอ้อม ผู้บริหารจากน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ กล่าวว่า “แบรนด์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมีเป้าหมายเดินหน้าที่จะเป็นเครื่องปรุงระดับโลก ไม่ใช่เพียงน้ำปลาร้าที่จะใช้สำหรับเมนูอีสานเท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้ช่วยเพิ่มมิติความอร่อยในทุกเมนูได้ การร่วมมือกับ WASABI-O ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอรสชาติมิติใหม่ๆกับอาหารรสชาติที่คุ้นเคยมาต่อยอดให้ร่วมสมัยมากขึ้น เราอยากให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าน้ำปลาร้าสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ที่สนุก เข้าถึงง่าย และมีเอกลักษณ์ได้”
แคมเปญ “นัว MEETS วาซาบิ” จึงไม่ใช่เพียงการจับคู่สินค้า แต่เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอาหารไทย ผ่านการนำรสชาติท้องถิ่นมาผสมผสานกับวัตถุดิบสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อสร้างประสบการณ์การกินที่แปลกใหม่ เข้าถึงง่าย และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน
WASABI-O เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์วาซาบิ ภายใต้บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่มุ่งนำเสนอวาซาบิในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย สนุก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาหารได้หลากหลาย ทั้งอาหารญี่ปุ่น อาหารไทย และเมนูร่วมสมัย
น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ อันดับ 1 จาก The Most Admired Brand 3 ปีซ้อน โดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำเป็นแบรนด์น้ำปลาร้าที่โดดเด่นเรื่อง รสชาตินัวเข้มข้น และกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ กลมกล่อม ทำให้นำไปใช้อาหารที่หลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสาน และหลากหลายเมนูนานาชาติ