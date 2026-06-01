ประธานบอร์ดรฟท.คนใหม่เร่งรัดงานก่อสร้างล่าช้า -สางปมไฮสปีด 3 สนามบิน-ดันแก้ขาดแคลนพนักงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ปิยพงษ์”ประธานบอร์ดรฟท.คนใหม่ เดินหน้าสางงานก่อสร้างล่าช้า-แก้ปมไฮสปีด 3 สนามบิน เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินและเปิดรางให้เอกชนร่วมวิ่ง ดันปลดล็อกแก้ปัญหาขาดแคลนพนักงาน พร้อมสั่งประสานทุกหน่วย ช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางบดบังสายตา”จุดตัด-ทางลักผ่าน” แก้อุบัติเหตุ

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมบอร์ดรฟท.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2569 ว่า  ได้หารือแนวทางการพัฒนาการบริการที่ดีขึ้น โดยเน้นย้ำการพัฒนาทุกๆ ด้านและแก้ปัญหาข้อติดขัดที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ได้แก่ 1.การบริหารงานก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาและเร่งรัดโครงการมีความล่าช้า ทั้ง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ -นครราชสีมา ,  รถไฟทางคู่ระยะแรกและรถไฟสายใหม่ ,รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่มีปัญหาติดค้างมานาน การก่อสร้างโครงสร้างร่วมกับรถไฟไทย-จีนและโครงการรถไฟสายสีแดง Missing Link เป็นต้น ต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  

2. มุ่งเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ในมิติต่างๆ  เพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม ทั้งจากการขนส่งสินค้า บนโครงข่ายเส้นทางรถไฟปัจจุบัน และเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่, การใช้ประโยชน์จากที่ดินรถไฟทั่งประเทศซึ่งรฟท.มีบริษัทลูก คือ บริษัท เอสอาร์ทีเอส แอสเสท จำกัด (SRTA ) เป็นผู้ดำเนินการ  การพัฒนารถไฟท่องเที่ยว  รถไฟขบวนพิเศษ รวมถึงการเปิดให้เอกชนมาร่วมใช้ราง ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ.2568 จะมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้ให้รฟท. อีกทาง  

3. เร่งพัฒนาระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟ เพื่อความสะดวกประชาชน โดยให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ทั้ง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการจัดเดินรถโดยสาร  หรือประสานกับกรมทางหลวง หรือ กรมทางหลวงชนบท  กรณีจำเป็นต้องใช้พื้นที่เขตทาง เป็นจุดจอดรถโดยสาร เป็นต้น ในการเชื่อมต่อเข้าสถานี

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.)
@ทบทวนแผนเพิ่มบุคลากร เสร็จ มิ.ย.นี้

4. แก้ปัญหาเรื่องบุคลากร ซึ่ง พบว่าปัจจุบัน รฟท.ประสบกับปัญหาขาดแคลนพนักงานอย่างมาก จนเข้าขั้นเป็นวิกฤติขององค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงาน ซึ่งรฟท.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจการขอเพิ่มอัตรากำลังจะถูกตั้งคำถามถึงความจำเป็น อีกทั้งปัจจุบันยังประสบปัญหาขาดทุนอย่างมากด้วย จึงให้รฟท.เร่งจัดทำข้อมูลเหตุผล ความจำเป็นและการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอขอเพิ่มอัตรากำลัง และทบทวนมติครม.ปี 2541 ซึ่งรฟท.แจ้งว่า จะทบทวนรายละเอียดแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.นี้

“บอร์ดให้ข้อสังเกตุเรื่องขอเพิ่มอัตรากำลังซึ่งรฟท.ทำแผนไว้กว่า 2,800 คน ให้ทำรายละเอียด สายงานที่มีความจำเป็น จำนวนพนักงานที่เหมาะสม รวมถึงแผนงานในอนาคตที่จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทน หรือกรณีที่จะให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการเดินรถมากขึ้น เรื่องอัตรากำลังไม่ใช่แค่วันนี้แต่ต้องวางแผนเพื่ออนาคต รฟท.ต้องตอบให้ได้ว่า งานไหนที่พนักงานยังมีความจำเป็น งานไหนที่เทคโนโลยีทดแทนได้ หรืองานที่จะลดบทบาทลง เพราะจะให้เอกชนเข้ามาร่วม”

ประธานบอร์ดรฟท.กล่าวว่า ในอนาคตงานด้านซ่อมบำรุงทาง ระบบอาณัติสัญญาณ จะเป็นเรื่องที่มีสำคัญมากขึ้น เนื่องจาก เมื่อเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมเช่าใช้ราง อัตราการใช้ราง ทาง อาณัติสัญญาณจะเพิ่มมากขึ้น การดูแลบำรุงรักษาต้องดี บุคลากรต้องมีรองรับเพียงพอ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและความมั่นใจในการเข้ามาร่วมใช้ทางของเอกชน

@สั่งเคลียร์สิ่งกีดขวางบดบังสายตา”จุดตัด-ทางลักผ่าน” แก้อุบัติเหตุ

5.การป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งรฟท.ได้รายงานเหตุรถไฟชนรถโดสาร ขสมก.ที่จุดตัดมักกะสัน ซึ่งเห็นว่าจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมีมากกว่า 2,600 แห่ง โดยยังมีเป็นทางลักผ่านถึง กว่า 600 แห่ง ทำให้ไม่มีระบบไม้กั้นหรือสัญญาณเตือน ซึ่งเห็นว่าที่สามารถทำได้เร็วและง่ายสุด เป็นนโยบาย Quick Win คือ เร่งแก้ปัญหาด้านกายภาพก่อน เช่น กำจัดสิ่งของหรือต้นไม้ ไม่ให้บดบัดการมองเห็นตรงจุดตัดนั้นๆ โดย ให้รฟท.ทำเรื่องหารือไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อขอให้มีข้อสั่งการของกระทรวงฯไปยังหน่วยงานเจ้าของถนน เพื่อให้ร่วมดำเนินการได้ทันที ส่วนถนนของท้องถิ่นขอความร่วมมือในการร่วมเฝ้าระวังด้วย

“นอกจากเรื่องกายภาพแล้ว ประเด็นพฤติกรรมการขับขี่เป็นอีกสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งต้องประสานความร่วมมือท้องถิ่น ทั่วประเทศ รวมกันเฝ้าระวัง ส่วนการทำสะพานหรือทางลอดให้รถยนต์นั้นมีแผนดำเนินงาน ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการไม่ครบ ซึ่งมีข้อติดขัดทั้งเรื่องงบประมาณและบางแห่งชาวบ้านในพื้นที่ยังต่อต้านไม่ต้องการให้ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ”

