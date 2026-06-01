"สรรเพชญ"เร่งหาทางแก้ปํญหากัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ระโนด จ.สงขลา

“สรรเพชญ” ลงพื้นที่ระโนด จ.สงขลา ติดตามและหาทางแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง และการสัญจรทางน้ำ รับฟังข้อเสนอประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าบอน และตำบลปากแตระ จ.สงขลา
วันที่ 31 พฤษภาคม 69 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า (จท.) เพื่อติดตามปัญหาและตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมทั้ฝรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าบอนและตำบลปากแตระ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการสัญจรทางน้ำ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
โดยจุดแรก ที่ตำบลท่าบอน บริเวณวัดท่าบอน หมู่ที่ 3 พบว่าทางขึ้น-ลงเรือประมงของชาวบ้านเกิดปัญหาการตื้นเขิน ขณะที่หินเรียงบริเวณแนวเขื่อนบางส่วนได้เคลื่อนตัวและตกหล่นกีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องเร่งศึกษาและกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินเรือ
จากนั้น ได้ลงพื้นที่เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งของกรมเจ้าท่าในพื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งยังคงมีสภาพแข็งแรงและสามารถป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลมทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พบว่าท่อระบายน้ำบางส่วนมีสภาพชำรุด จึงควรได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยเร็ว เพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมมรสุมที่พัดเข้าหาฝั่งโดยตรง โดยเห็นควรให้มีการศึกษาและออกแบบมาตรการป้องกันชายฝั่งที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมายและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ส่วนในพื้นที่ตำบลปากแตระ ได้ลงสำรวจบริเวณชายฝั่งที่ประสบปัญหาการกัดเซาะเป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งและความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณดังกล่าว โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างแนวกันคลื่นเพื่อลดความรุนแรงของคลื่นและป้องกันการกัดเซาะ ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว จึงสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาผลักดันโครงการในขั้นตอนต่อไปได้
ส่วนที่บริเวณปากน้ำปากแตระ ประชาชนในพื้นที่ได้เสนอให้มีการก่อสร้างปะการังเทียมหรือโครงสร้างป้องกันคลื่น เพื่อช่วยลดผลกระทบจากคลื่นลม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำและการประกอบอาชีพประมงของชาวบ้าน โดยในขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของโครงการตามหลักวิชาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
นายสรรเพชญ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนโดยตรง เพื่อนำข้อมูลไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาและผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ และการสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป