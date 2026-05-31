Pride Celebration ใจกลางเมือง! รวมภาพบรรยากาศฉลอง Pride Month วันแรกคึกคักที่ centralwOrld และ Central Park

เซ็นทรัลพัฒนา เปิดฉาก Pride Month 2026 อย่างยิ่งใหญ่ เนรมิต “centralwOrld” และ “Central Park” เป็นแลนด์มาร์กความหลากหลายและความเท่าเทียมใจกลางกรุงเทพฯ ย้ำ The Pioneer of Equality ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้คนที่มาร่วมสร้างสีสันตั้งแต่วันแรก
centralwOrld กับงาน “PROUD TO BE PRIDE 2026” สร้างปรากฏการณ์ Pride Landmark สุดตระการตา สะบัดธงสีรุ้งบนพื้นที่กว่า 4,000 ตร.ม. พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก 'หยิ่น-วอร์' คู่จิ้นสุดฮอตตัวแทน New Gen และมหกรรมความบันเทิงจัดเต็ม ทั้ง PRIDE BEAT RUN – Born This (Run)Way เปลี่ยนลู่วิ่งเป็นรันเวย์ นำทัพนักวิ่งและ Drag Queen กว่า 500 คน วิ่ง-แดนซ์ไปกับ Live DJ ก่อนต่อความมันส์ช่วงค่ำกับ WORLD BATTLE PRIDE STAGE, Random Pride Dance, คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ฮาย อาภาพร, เบน ชลาทิศ, เบนซ์ ข้าวขวัญ, จัสมิน มาริสา และ แฮนน่า 4EVE ปิดท้ายด้วย SF PRIDE CINEMA ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทั่วลานเซ็นทรัลเวิลด์
ขณะที่ Central Park กับงาน “THE ART OF SELF 2026” ถ่ายทอดอีกมุมของ Pride ผ่านแนวคิด “BE WELL, BE YOU” เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นตัวเองอย่างสบายใจ ผ่าน Wellness & Pride Experiences ทั้ง Pride Run, Pride Yoga, Pride Party และคลาสออกกำลังกายสุดฮิต พร้อม Interactive Experiences ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม พลังบวก และโมเมนต์แห่งการโอบรับทุกความแตกต่าง เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ
ความสนุกยังมีต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโอบรับความแตกต่างและความหลากหลาย 31 พ.ค. ที่ Central World และ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. Central Park ก่อนส่งต่อ Pride Celebration ทั่วประเทศ ผ่าน Pride Parade และกิจกรรม Pride Moments & Experiences ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วทุกภูมิภาค ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 ตอกย้ำการเป็นผู้นำและผู้ริเริ่มการเฉลิมฉลอง Pride ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
