Jimjam Thailand ปิดยอดทะลุ 1,000 ล้าน ทุบสถิติงาน THAIFEX 2026

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จบลงไปแล้วอย่างสวยงามกับงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX - Anuga Asia 2026 และปีนี้ต้องขอยกพื้นที่ให้กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Jimjam Thailand แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มของคนไทย ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์สุดปัง กวาดยอดขายและยอดออเดอร์ทะลุเป้าหมายไปกว่า 1,000 ล้านบาท! นี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของแบรนด์ แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า "ศักยภาพของสินค้าไทย" ไม่แพ้ชาติใดในโลก ด้วยคุณภาพ รสชาติที่ตอบโจทย์ และมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้ชาวต่างชาติและพาร์ทเนอร์ธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความไว้วางใจ

เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร CEO Jimjam Thailand ให้สัมภาษณ์ว่าวัตถุดิบพริกของประเทศไทย เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดโลก รวมถึงเครื่องดื่ม Energy Drink ที่เพิ่งเปิดตัวในงานอย่าง KNOCKOUT ที่เซ็นสัญญาจัดจำหน่ายไป เนเธอร์แลนด์ มาดากัสการ์ เมียนม่า และอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างเจรจา

ขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกเสียงตอบรับ และทุกออเดอร์ที่ทำให้ Jimjam Thailand ก้าวไปอีกขั้น เตรียมพบกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้เร็วๆ นี้!











Jimjam Thailand ปิดยอดทะลุ 1,000 ล้าน ทุบสถิติงาน THAIFEX 2026
