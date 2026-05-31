Jimjam Thailand ปิดยอดทะลุ 1,000 ล้าน ทุบสถิติงาน THAIFEX 2026

จบลงไปแล้วอย่างสวยงามกับงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX - Anuga Asia 2026 และปีนี้ต้องขอยกพื้นที่ให้กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Jimjam Thailand แบรนด์อาหารและเครื่องดื่มของคนไทย ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์สุดปัง กวาดยอดขายและยอดออเดอร์ทะลุเป้าหมายไปกว่า 1,000 ล้านบาท! นี่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จของแบรนด์ แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า "ศักยภาพของสินค้าไทย" ไม่แพ้ชาติใดในโลก ด้วยคุณภาพ รสชาติที่ตอบโจทย์ และมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้ชาวต่างชาติและพาร์ทเนอร์ธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความไว้วางใจ
เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร CEO Jimjam Thailand ให้สัมภาษณ์ว่าวัตถุดิบพริกของประเทศไทย เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดโลก รวมถึงเครื่องดื่ม Energy Drink ที่เพิ่งเปิดตัวในงานอย่าง KNOCKOUT ที่เซ็นสัญญาจัดจำหน่ายไป เนเธอร์แลนด์ มาดากัสการ์ เมียนม่า และอีกหลายประเทศที่อยู่ระหว่างเจรจา
ขอบคุณทุกการสนับสนุน ทุกเสียงตอบรับ และทุกออเดอร์ที่ทำให้ Jimjam Thailand ก้าวไปอีกขั้น เตรียมพบกับก้าวต่อไปที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้เร็วๆ นี้!