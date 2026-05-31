“ททท. ผนึก วีซ่า” ดันท่องเที่ยวขาเข้า ผ่านแพลตฟอร์ม “Visa Destinations”

วีซ่า ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวขาเข้า ผ่านแพลตฟอร์ม Visa Destinations ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เชื่อมต่อผู้ถือบัตรเข้ากับประสบการณ์และข้อเสนอเฉพาะในแต่ละจุดหมาย ช่วยยกระดับการเดินทางให้สะดวก คล่องตัว ปลอดภัย และตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นตลอดทั้งทริป
ความร่วมมือนี้สะท้อนเป้าหมายร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว แต่ยังมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่น การเข้าถึงบริการ และประสบการณ์การเดินทางในชีวิตประจำวัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวไปยังจุดหมายและชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศมากขึ้น
แพลตฟอร์ม Visa Destinations ครอบคลุมทุกช่วงของการเดินทาง ตั้งแต่การเดินทางมาถึงประเทศไทย การสัญจรภายในประเทศ การใช้จ่ายระหว่างทริป และการค้นพบประสบการณ์ท้องถิ่น ไปจนถึงวันเดินทางกลับบ้าน โดยมีระบบชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและใช้ได้อย่างแพร่หลายเป็นกลไกสำคัญ ควบคู่กับความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับประสบการณ์ด้านอาหาร การช้อปปิ้ง สุขภาพ ที่พัก การเดินทาง และไลฟ์สไตล์ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นไปพร้อมกัน
แม้เศรษฐกิจและสถานการณ์โลกจะมีความไม่แน่นอน ความต้องการเดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของวีซ่ายืนยันว่าการท่องเที่ยวยังเป็นหนึ่งในหมวดการใช้จ่ายหลักของผู้บริโภคในภูมิภาค โดยนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มปรับแผนและเลือกจุดหมายใหม่ ๆ มากกว่ายกเลิกการเดินทาง
ขณะเดียวกัน พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ทั้งการหันมาเดินทางระยะใกล้ภายในภูมิภาคมากขึ้น วางแผนการเดินทางแบบยืดหยุ่น และให้ความสำคัญกับความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น การชำระเงินที่ปลอดภัยและการเดินทางที่คล่องตัว โดยการใช้จ่ายยังคงกระจุกตัวในเมืองหลัก เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ และสมุย เป็นต้น สะท้อนถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อ ความน่าเชื่อถือ และความหลากหลายของประสบการณ์
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวคือหัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ททท. ได้ริเริ่มหลายโครงการ เช่น Krabi Prototype, แพลตฟอร์ม CF-Hotels, รางวัล STG Star และ TTA เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่างวีซ่าจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงประสบการณ์จริงของนักท่องเที่ยว”
วีซ่าได้ขยายแพลตฟอร์ม Visa Destinations สู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประเทศไทยเป็นตลาดแรกและเป็นประเทศเดียวที่ได้เป็น Visa Destinations ในระดับประเทศ ครอบคลุมเมืองสำคัญคือกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา อุดรธานี สมุย หัวหิน และหาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนความหลากหลายของประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย ข้อมูลของวีซ่ายังชี้ว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเดินทางขาเข้าในปี 2568 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่การใช้จ่ายต่อทริปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับคุณภาพ ประสบการณ์ และการใช้ชีวิตในท้องถิ่นมากขึ้น
สัดส่วนการใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก (มากกว่าสองในสาม) ขณะที่นักท่องเที่ยวระยะไกล เช่น สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และยุโรป ยังคงสร้างมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่อง หมวดหลัก ได้แก่ ที่พัก อาหาร ค้าปลีก สุขภาพ และบริการในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทาง
แอนโทนี วัตสัน ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “จุดแข็งของประเทศไทยอยู่ที่ความหลากหลาย ทั้งเมืองใหญ่ระดับโลกและชุมชนท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เมื่อความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ผู้เดินทางจึงให้ความสำคัญมากขึ้นกับความมั่นใจ ความสะดวก และความน่าเชื่อถือ ความร่วมมือกับ ททท. จะช่วยยกระดับประสบการณ์การชำระเงินให้ไร้รอยต่อและปลอดภัย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น”
Visa Destinations ถูกขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงผ่านกิจกรรมในพื้นที่ที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่น โดยในประเทศไทย กิจกรรมสำคัญคือ Feel So Thai ที่ทรงวาด ซึ่งได้นำสื่อมวลชนและครีเอเตอร์ระดับนานาชาติมาสัมผัสย่านทรงวาด ย่านประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำของกรุงเทพฯ ที่โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม อาหารที่มีชีวิตชีวา และชุมชนที่กำลังเติบโต
ด้วยความร่วมมือกับร้านค้าท้องถิ่น แพลตฟอร์ม Visa Destinations ยังช่วยส่งเสริมการขยายการรับชำระเงินดิจิทัลในย่านทรงวาด ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้จ่ายได้อย่างสะดวกและมั่นใจยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงฐานนักท่องเที่ยวนานาชาติและมีส่วนร่วมในระบบการท่องเที่ยวขาเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยสามารถได้รับประโยชน์จาก Visa Destinations ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ประสบการณ์การเดินทางมาถึงและการเคลื่อนที่ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยระบบการชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
2. ความสะดวกในการใช้จ่ายประจำวัน ครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางและบริการต่าง ๆ ไปจนถึงอาหารและการช้อปปิ้งทั่วทุกจุดหมาย
3. การเข้าถึงประสบการณ์เฉพาะจุดหมายที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวค้นพบวัฒนธรรมและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นกันเอง
4. ความมั่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยประสบการณ์การชำระเงินที่เชื่อถือได้และรองรับทุกช่วงเวลาของการเดินทาง
5. การเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสถานที่ ผู้คน และธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากกิจกรรมท่องเที่ยวกระแสหลัก
ประโยชน์เหล่านี้ช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความมั่นใจและไร้รอยต่อ พร้อมตอกย้ำตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะจุดหมายที่มอบคุณค่าอย่างยั่งยืนซึ่งยังคงส่งผลต่อเนื่องไปนานหลังจากการมาท่องเที่ยวสิ้นสุดลง