“แกร็บ” หั่นค่า GP เหลือ 9% หนุน “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

แกร็บฟู้ด แอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งในประเทศไทย ขานรับนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงานของรัฐบาลผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” จัดเต็มสิทธิประโยชน์หนุนผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ใช้บริการ หั่นค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือ 9% เสริมทัพด้วยโปรแกรมดันยอดขาย-ส่วนลดพิเศษสูงสุด 20,000 บาทต่อร้าน พร้อมอัดสินเชื่อสำหรับร้านอาหารด้วยวงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาทต่อร้าน หวังช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเศรษฐกิจซบเซา
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้ประกอบการร้านอาหารต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตพลังงาน และกำลังซื้อที่ลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซบเซา
การกลับมาของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่าง ‘ไทยช่วยไทยพลัส 60/40’ จึงถือเป็นจังหวะสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในช่วงกลางปีและเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ซึ่งหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 4 วัน (25-28 พ.ค.) ได้รับความสนใจอย่างมากจนมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วมากกว่า 26 ล้านสิทธิ์
“ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี แกร็บพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเหมือนเช่นเคย ด้วยการมอบค่าคอมมิชชันพิเศษเหลือเพียง 9% พร้อมแพ็คเกจพิเศษอัดแน่นด้วยสิทธิประโยชน์ถึง 10 เด้งให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารที่เลือกเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน GrabFood ร่วมด้วยการส่งแคมเปญ ‘GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40’ เพื่อช่วยกระตุ้นตลาด โดยยังคงมีซุปตาร์ตัวน้อยขวัญใจคนไทยอย่าง ‘น้องเกล’ ในฐานะ Friend of Grab มาร่วมโปรโมตแคมเปญอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาโครงการ”
ภายใต้แคมเปญ“GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” แกร็บจัดเต็มสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” กับ GrabFood ซึ่งประกอบด้วย
1. ลดค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือเพียง 9% สำหรับร้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ในวันที่ 10 มิถุนายน 2569
2. สนับสนุนแคมเปญดันยอดขายและโค้ดส่วนลดให้ร้านอาหารรวมมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทต่อร้าน เพื่อดึงกลุ่มลูกค้า และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
3. อัดฉีดสินเชื่อเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับร้านอาหารด้วยวงเงินตั้งแต่ 2,500 บาท สูงสุดถึง 2,000,000 บาท
4. โปรโมชันส่งฟรี 5 กิโลเมตรแรก สำหรับทุกออเดอร์ที่เลือกการจัดส่งแบบประหยัด (SAVER)
5. แจกส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าสูงสุด 12,000 บาทต่อคน สำหรับใช้สั่งอาหารผ่านโครงการฯ เพื่อกระตุ้นการสั่งซ้ำและดันยอดขายให้ร้านอาหารเติบโต
6. มอบเครดิตการโฆษณาผ่าน GrabAds สูงสุดมูลค่า 1,200 บาท สำหรับทุกร้านที่ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษบนแอปฯ GrabMerchant เพื่อใช้โปรโมตและเพิ่มการมองเห็นของร้านค้าบนแพลตฟอร์ม
7. ปูพรมสื่อโฆษณาและกิจกรรมการตลาดเต็มรูปแบบ ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ทั่วประเทศไทย
8. เติมเกลหน้าร้าน ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์ตกแต่งหน้าร้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก “น้องเกล-แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” Friend of Grab คนล่าสุด พร้อมป้ายโปรโมชันสุดน่ารัก “เติมเกลแล้ว สั่งร้านนี้เลย” โดยมอบให้ฟรีเฉพาะ 40,000 ร้านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood เท่านั้น
9. มอบคูปอง GrabMart มูลค่าสูงสุด 2,000 บาทต่อคน ให้ลูกค้าได้นำไปช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคจากซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป
10. สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ ขายอาหารผ่าน GrabFood ฟรีตลอด 1 ปี (GP 0%) พร้อมรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” กับ GrabFood เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากแคมเปญ “GrabFood X ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” สามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญในแอปฯ GrabMerchant ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมลงทะเบียนบนแอปฯถุงเงินและเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
สำหรับร้านอาหารศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2569 เป็นต้นไป
1. เข้าแบนเนอร์ โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 บนแอปฯ GrabMerchant
2. คลิกดูรายละเอียดและ กด “ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข”
3. ตรวจสอบ “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี” ให้ตรงกับในแอปฯ ถุงเงิน
สำหรับร้านอาหารลงทะเบียนบนแอปฯถุงเงิน และเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กับ GrabFood ในวันที่ 10 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป
1. เข้าแอปฯ ถุงเงิน กด “สมัครฟรี” ที่แบนเนอร์
2. เลือกเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60/40 กับแพลตฟอร์ม Grab
3. คัดลอก “รหัสร้านค้า” จากแอปฯ GrabMerchant เพื่อกรอกข้อมูลบนแอปฯ ถุงเงิน
4. ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP