MLAB จับมือ On เปิดตัวรุ่น ‘THE ROGER Pro 3’ เจาะกลุ่มนิวเจน

MLAB มัลติแบรนด์สโตร์ ภายใต้การบริหารของบริษัท เมนทาแกรม ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Sport & Active Lifestyle ระดับพรีเมียมจากทั่วโลก ผู้นำด้านการคัดสรรแบรนด์คุณภาพ จับมือกับ On แบรนด์สปอร์ตชั้นนำระดับโลกสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ เปิดตัว THE ROGER Pro 3 รองเท้าเทนนิสสาย Performance ณ เทนนิส ฮาร์ท คอร์ท ราชกรีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sports Club)
ณัฐพล ปัทมพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมนทาแกรม กล่าวว่า ตลาดสินค้า Sport & Active Lifestyle มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตแบบแอคทีฟมากขึ้น
การเปิดตัวรองเท้า On รุ่น THE ROGER Pro 3 ครั้งนี้ MLAB จึงต้องการสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคสัมผัสนวัตกรรมผ่านการใช้งานจริง พร้อมเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทีมผู้บริหารเคลียร์คิวมาร่วมลงสนามเทนนิสพร้อมหน้า ทั้งชนภัฏ จาตุรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และธนรักษ์ ธนันต์มณี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ร่วมกับทีมผู้บริหาร On ลูกค้า และแขกพิเศษ อาทิ เจ-เจตริน วรรธนะสิน อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล ชัยยุทธ์ ซอโสตถิกุล พิชญา เหล่าศิริชน ฯลฯ
ที่สำคัญงานเปิดตัวของ MLABxOn ครั้งนี้ ยังเป็นครั้งแรกในรอบ 100 ปี ที่ได้รับอนุญาตให้บุคคลภายนอกจัดกิจกรรมภายในพื้นที่สนามเทนนิสของทาง The Royal Bangkok Sports Club เรียกว่ายกระดับความเอ็กคลูสีฟอีกขั้น
สำหรับไฮไลต์ของ THE ROGER Pro 3 คือการนำเทคโนโลยี Helion™ HF Foam โฟมประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นโฟมที่ Onใช้ในรองเท้าวิ่งแข่งขันระดับ Super Shoe มาใช้ในรองเท้าเทนนิสครั้งแรก ช่วยเพิ่มความรู้สึกนุ่มเด้งน้ำหนักเบาและคืนพลังงานได้ดีขณะเคลื่อนไหวเสริมด้วย Speedboard® แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยเพิ่มแรงส่งและการตอบสนอง รวมถึงเสริมวัสดุความแข็งแรงเคลือบเซรามิกเฉพาะจุด เพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีมพร้อมพื้นรองเท้าลายใหม่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนคอร์ทได้ดียิ่งขึ้น
โดยรองเท้ารุ่นนี้ออกแบบสำหรับผู้เล่นระดับแข่งขันนักกีฬาเทนนิส และผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพด้านความเร็ว ความคล่องตัว และการตอบสนองสูง มาพร้อมสเปก Stack Height 21 มม., Drop 8 มม.,น้ำหนัก 416 กรัม และออกแบบแบบ True to Sizeให้เลือกสวมใส่ไซส์ปกติได้สะดวก
ณัฐพล ซีอีโอ เมนทาแกรม กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมปัจจุบันของ MLAB ด้วยว่า ไม่ได้เป็นเพียงร้านมัลติแบรนด์ชั้นนำ แต่ยังตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมแรงบันดาลใจด้านไลฟ์สไตล์ สร้างคอมมูนิตี้และประสบการณ์ที่เหนือกว่าการช้อปปิ้ง พร้อมคัดสรรแบรนด์ดังจากทั่วโลกเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย ทั้งกีฬา ไลฟ์สไตล์ แอคทีฟ รวมถึงนวัตกรรม โดยแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ที่นำเข้า อาทิ Flower Mountain จากญี่ปุ่น, ACT Running และ Circle Sportwears จากฝรั่งเศส, Foamers จากสเปน, กล้อง Polaroid กระติกเก็บอุณหภูมิ Stanley จากสหรัฐอเมริกา, แว่นกันแดด A.K Jaerbede จากเดนมาร์ก และ RNRN สปอร์ตไลฟ์สไตล์ จากเกาหลีใต้ เป็นต้น
นอกจากนี้ MLAB ยังเดินหน้าสร้างคอมมูนิตี้สายแอคทีฟผ่าน MLAB Run Club ที่มีสมาชิกมากกว่า 3,000 คน พร้อมเพิ่มบริการหลังการขาย ทั้งการรับประกันสินค้าสูงสุด 18 เดือน และบริการซักรองเท้าฟรี เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้มากกว่าการช้อปปิ้ง สู่การเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
