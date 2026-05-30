Kopeg Food เปิด จักรวาลมาเฟีย ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ต่อยอดความสำเร็จ บะหมี่มาเฟีย Thailand No.1 Premium Instant Noodle สู่ หลากหลาย Product Line-up รสเด็ดเผ็ดดุ แบบไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ที่งาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 Hall 3 Booth No. 3-D43 บริษัท โก๋เป็กฟู้ด จำกัด นำโดย คุณสัณณ์ชัย เองตระกูล (คุณเป็ก) ผู้ก่อตั้งแบรนด์บะหมี่มาเฟีย เปิดตัวแนวคิด “จักรวาลมาเฟีย” ต่อยอดแบรนด์ บะหมี่มาเฟีย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อร่อยเด็ด เผ็ดดุ ถึงเครื่องแบบไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก” พร้อมต่อยอดความสำเร็จของ “Thailand No.1 Premium Instant Noodle” สู่หลากหลาย Product Line-up ใหม่ๆในปีนี้ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ภายในงาน บะหมี่มาเฟียได้เปิดตัว Product Line-up ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่รสชาติยอดนิยมอย่าง Spicy Chicken Plus 1, Plus 0.5 และ Spicy Carbonara รวมถึงรสชาติใหม่อย่าง Spicy Chicken Plus 2 และรสเนื้อแห้งแซ่บ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความจัดจ้านแบบไทยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีการต่อยอดสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้จักรวาลมาเฟีย ทั้งกลุ่ม “ซอสมาเฟีย” เช่น Mafia Sauce, ซอสหอยนางรมมาเฟีย และ Hot Chilli Sauce รวมถึงกลุ่มขนมอย่าง มาเฟียขาไก่ และมาเฟียถั่วต่าง ๆ เพื่อขยาย DNA ความอร่อยเข้มข้นสไตล์ไทยไปยังหมวดสินค้าใหม่
คุณสัณณ์ชัย กล่าวว่า “ภาพรวมตลาดอาหารในปัจจุบัน ผู้บริโภคมองหาอาหารที่ไม่ใช่แค่อร่อย แต่ต้องมีเอกลักษณ์ มีคาแรกเตอร์ และสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานได้ ทำให้แบรนด์ต้องพัฒนาโปรดักต์และสร้างแบรนด์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดย “จักรวาลมาเฟีย” จะเป็นการรวมสินค้าต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์มาเฟีย ที่มีจุดร่วมคือ อร่อยเด็ด เผ็ดดุ ถึงเครื่องแบบไทย”
สำหรับปี 2569 บริษัทเตรียมขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง และเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดที่นิยมอาหารรสจัดสไตล์ไทย พร้อมเดินหน้าสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงในฐานะแบรนด์อาหารไทยยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับสากล
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของบะหมี่มาเฟีย คือคุณภาพของสินค้า ทั้งเส้นบะหมี่ที่ผ่านกระบวนการอบไม่ทอด ซอสเข้มข้น และพริกคั่วสูตรเฉพาะ ที่ให้กลิ่นหอมแบบไทยแท้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วไป
ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ Kopeg Food ได้ที่ Hall 3 Booth No. 3-D43 ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป