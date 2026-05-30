“เซ็นทรัลพัฒนา” ทุ่ม6.6 หมื่นล้าน MOU “ซัน กรุ๊ป” บุกรีเทลเวียดนาม

ผู้นำอสังหาฯ ไทย-เวียดนาม “เซ็นทรัลพัฒนา” จับมือ “ซัน กรุ๊ป” ลงนาม MOU เดินหน้าศึกษาโอกาสการพัฒนามิกซ์ยูส พร้อมเปิดกว้างความร่วมมือกับพันธมิตรเวียดนามสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของไทย เดินหน้าวิสัยทัศน์ระดับโลก ประกาศลงนามข้อบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ “ซัน กรุ๊ป” (Sun Group) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวของเวียดนาม เพื่อศึกษาโอกาสการพัฒนาโครงการรีเทลและมิกซ์ยูสระดับเวิลด์คลาสในประเทศเวียดนาม สะท้อนบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ขยายศักยภาพสู่ระดับภูมิภาค
พิธีลงนามจัดขึ้นภายในงาน Thailand-Vietnam Business Forum 2026 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย และ พลเอกโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะผู้แทนระดับสูงจากเวียดนาม และผู้นำระดับสูงจากทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–เวียดนาม และเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศสู่ระดับ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Three Connectivity”
ความร่วมมือระหว่าง “เซ็นทรัลพัฒนา” และ “ซัน กรุ๊ป” ในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน การพัฒนาเมือง และเศรษฐกิจบริการยุคใหม่ของทั้งสองประเทศ
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามร่วมกับ นายดั้ง มิงห์ เจื่อง ประธานบริษัทซัน กรุ๊ป โดยมีนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ ประธานกลุ่มเซ็นทรัล และผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัทร่วมเป็นสักขีพยาน
เซ็นทรัลพัฒนาและกลุ่มเซ็นทรัลยังมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับประเทศเวียดนาม ผ่านการดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภทและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างเซ็นทรัลพัฒนา และซัน กรุ๊ปในครั้งนี้ จึงถือเป็น “Regional Strategic Move” ที่สำคัญ ในการต่อยอดศักยภาพร่วมกันระหว่างสององค์กรชั้นนำของภูมิภาค นอกเหนือจากความร่วมมือในครั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนา วางแผนลงทุน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 66,000 ล้านบาทในอีก 15-20 ปี โดยเปิดกว้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรเวียดนามผู้มีศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตให้กับภูมิภาคในระยะยาวร่วมกันในอนาคต
ความร่วมมือดังกล่าวยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของเซ็นทรัลพัฒนาที่มองการเติบโตผ่าน “Global Lens” โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาโครงการ Retail-Led Mixed-Use Development ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างพื้นที่เชิงพาณิชย์ แต่คือการสร้างแพลตฟอร์มเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน เมือง การท่องเที่ยว และโอกาสทางธุรกิจเข้าด้วยกัน
เซ็นทรัลพัฒนา ในฐานะหนึ่งในธุรกิจที่เป็นพลังขับเคลื่อนหลักของกลุ่มเซ็นทรัล ได้ต่อยอดวิสัยทัศน์ “ผู้นำอันดับ 1 ด้าน Retail-Led Mixed-Use Development ของไทย” สู่การขยายบทบาทในระดับภูมิภาค ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการที่ผสานศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่อยู่อาศัย เข้าไว้ใน Ecosystem เดียวกัน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ เมือง และคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืน
โดยปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการรีเทลและไลฟ์สไตล์เดสติเนชันหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมศูนย์การค้า 45 แห่ง โครงการที่อยู่อาศัย 53 โครงการ อาคารสำนักงาน 11 แห่ง โรงแรม 13 แห่ง และคอมมูนิตี้มอลล์ 16 แห่งทั่วประเทศไทย อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารโครงการมิกซ์ยูสทั่วประเทศ โดยมี “centralwOrld” แลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นต้นแบบสำคัญของการสร้างเดสติเนชั่นที่เชื่อมโยง Retail, Lifestyle, Entertainment และ Tourism เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ สามารถดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก พร้อมสร้าง Economic Impact ให้กับเมืองในระยะยาว โดยโครงการมิกซ์ยูสในเมืองศักยภาพต่างๆ ทั่วภูมิภาคของไทย ทั้งภูเก็ต, เชียงใหม่, โคราช, ขอนแก่น, ชลบุรี ต่างเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการกระจายรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศ
การจับมือกันระหว่าง เซ็นทรัลพัฒนา” และ “ซัน กรุ๊ป” จึงไม่เพียงเป็นการรวมพลังของสองผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังสะท้อนบทบาทของประเทศไทยและเวียดนาม ในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งอนาคตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
ทั้งสองฝ่ายจะร่วมศึกษาโอกาสในการพัฒนาโครงการระดับแลนด์มาร์กในเมืองเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนาม ได้แก่
1. ดานัง: การพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ขนาดใหญ่บริเวณแม่น้ำฮาน เพื่อสร้าง แลนด์มาร์กใหม่ของเมือง
2. โฮจิมินห์ซิตี้: การพัฒนาโครงการรีเทลและมิกซ์ยูสในพื้นที่ New CBD และศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคต
3. ฟู้โกว๊ก: การสร้าง Luxury Retail & Lifestyle Destination เพื่อยกระดับเกาะฟู้โกว๊กสู่ Shopping Paradise ระดับโลก
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและมิกซ์ยูสระดับพรีเมียมในเมืองเศรษฐกิจและจุดหมายปลายทางสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ ดานัง โฮจิมินห์ซิตี้ และฟู้โกว๊ก โดยมุ่งสร้างโครงการขนาดใหญ่ระดับแลนด์มาร์ก ที่จะยกระดับมาตรฐานใหม่ของการใช้ชีวิตเมือง ประสบการณ์รีเทล และไลฟ์สไตล์ในระดับสากล พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามในระยะยาว
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2523 เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนชั้นนำของประเทศไทย และเป็นผู้บุกเบิกศูนย์การค้าสมัยใหม่แห่งแรกของประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ บริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านโมเดลธุรกิจ Retail-Led Mixed-Use Development ภายใต้วิสัยทัศน์ “A Future-Led Ecosystem” เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าพัฒนาแลนด์มาร์กและโครงการเมกะโปรเจ็กต์ในกรุงเทพฯ และเมืองศักยภาพทั่วประเทศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประเทศไทยสู่เวทีโลก บริษัทฯ เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในกลุ่มศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม ควบคู่กับการยกระดับแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึง The1 และ The1 Biz เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และภาคธุรกิจทั่วประเทศเข้าด้วยกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นด้วยพันธกิจ “Imagining better futures for all” ทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนาได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับ Best-in-Class ของโลกในดัชนี DJSI ต่อเนื่อง 8 ปีซ้อน และยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 อย่างต่อเนื่อง
ซัน กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอกชนชั้นนำของเวียดนาม ผู้บุกเบิกการพัฒนา Ecosystem แบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจการท่องเที่ยว ความบันเทิง โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และการบิน ภายใต้พันธกิจ “Enhancing Beauty to the Lands” ซัน กรุ๊ป มีบทบาทสำคัญในการยกระดับและสร้างจุดหมายปลายทางระดับไอคอนิกทั่วประเทศเวียดนาม พอร์ตโฟลิโอของบริษัทครอบคลุมโครงการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงระบบสวนสนุกและ แหล่งท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ Sun World ในด้านการบิน Sun Group กำลังขยายธุรกิจผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน และสายการบิน Sun PhuQuoc Airways ซึ่งพัฒนาภายใต้โมเดล Hub-and-Spoke โดยมีเกาะฟู้โกว๊กเป็นศูนย์กลางหลัก นอกจากนี้ ซัน กรุ๊ปยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2027 ณ เกาะฟู้โกว๊กอีกด้วย ทั้งนี้ด้วยแนวทางการพัฒนาแบบ Ecosystem ที่เชื่อมโยงทุกมิติ ซัน กรุ๊ปยังคงเดินหน้าสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามในระยะยาว พร้อมเสริมศักยภาพของเวียดนามสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง