AOT จับมือ"เวียดนามแอร์ไลน์" ลุยเปิดเส้นทางบินใหม่ ปลุกตลาดท่องเที่ยวไทย-เวียดนาม

"AOT - เวียดนามแอร์ไลน์" ลงนามความร่วมมือเปิดเส้นทางบินใหม่ปลุกตลาดท่องเที่ยวไทย-เวียดนาม พร้อมหารือ ฟื้นเส้นทาง"โฮจิมินห์ซิตี้ (SGN) – ภูเก็ต (HKT) "วันที่ 2 กรกฎาคม 2569
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. ร่วมลงนามในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือกับสายการบิน Vietnam Airlines โดยมีนาย Le Hong Ha ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบิน Vietnam Airlines เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) และผู้บริหาร AOT ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรม Kimpton Maa-Lai Bangkok
โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการทำการบินและการพัฒนาเครือข่ายด้านการบินระหว่างท่าอากาศยานของ AOT กับสายการบิน Vietnam Airlines ควบคู่ไปกับการหารือแผนการกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินโฮจิมินห์ซิตี้ (SGN) – ภูเก็ต (HKT) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 รวมถึงการพิจารณาเปิดเส้นทางบินอื่นร่วมกันในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับการเติบโตของการขนส่งทางอากาศของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการหารือถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินและแนวโน้มการเดินทางระหว่างสองประเทศอีกด้วย
ความร่วมมือระหว่าง AOT และ Vietnam Airlines ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการเดินทาง การค้า การลงทุน และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันในภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต