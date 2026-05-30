นับถอยหลังสู่ Marketing Oops! Summit 2026
เหลือเวลาอีกไม่นาน ก่อนที่คนการตลาด ธุรกิจ เทค และสาย AI จะมารวมตัวกันที่งานใหญ่ที่สุดของปี
11 June 2026 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
80+ Speakers / 90+ Brands / 40+ Sessions
อัปเดตเกมใหม่ของการตลาด ธุรกิจ และเทคโนโลยี แบบไม่ต้องรออ่านสรุปทีหลัง
AssetWise presents Marketing Oops! Summit 2026
กลับมาในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิม ภายใต้ธีม
“Intelligence in Action”
นี่คืองานที่พาคุณข้ามจากคำว่า “เทรนด์” ไปสู่ “Action” เห็นของจริงจากแบรนด์จริง ว่าเขาใช้ Intelligence เปลี่ยนเกมการตลาดและธุรกิจอย่างไร
พบกับ Speaker และ Case Study จากแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ
Canva, XPENG, Mastercard, Booking.com, Amity, Lazada, LINE MAN Wongnai, The Mall Group, Coway, Unilever, Acommerce, Fastwork, GQ Apparel, 6ty, AWS, Choco CRM, Bitkub, Prima, Wisesight, The 1, BG Pathum United, Practo, Tero Digital, AnyMind, Sour Bangkok, Publicis Groupe, WPP Media Thailand, Yell Worldwide, Hakuhodo International, Ogilvy Thailand, Omnicom Group, MI Group, Nimble และอีกมากมาย
ซื้อบัตรแล้ว ได้มากกว่างานสัมมนา
• Canva Pro Subscription 3 เดือนเต็ม
• Workshop: Claude Co-Work ฟรี
• Workshop: AI Search for Brand ฟรี
• รับชมย้อนหลังได้ 3 เดือน
• ลุ้นของรางวัลภายในงาน
อยู่ต่อสนุกกับ MOS Black Night — After Party ครั้งแรกของ Marketing Oops! Summit
5.30 PM – 8.30 PM
นี่ไม่ใช่แค่งานที่ “ควรมา”
แต่นี่คืองานที่ถ้าคุณทำงานสาย Marketing, Brand, Business, Media, Tech หรือ AI
คุณไม่ควรตกขบวนปี 2026
งานนี้มาแล้วได้ทั้งความรู้ connection และ energy ใหม่สำหรับปี 2026
- Early Bird 1,999 บาท ถึง 31 พ.ค. เท่านั้น
- Regular 2,900 1-9 มิ.ย. 69
- Final call 3,900 10-11 มิ.ย. 69
Group Discount ซื้อ 5–9 ใบ ลด 10%
ซื้อ 10 ใบขึ้นไป ลด 15%