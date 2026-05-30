ขสมก.ตั้งคณะทำงานฯ เยียวยาและช่วยเหลือเพิ่มเติมเหตุรถไฟชนรถเมล์

ผอ.ขสมก. หารือ แนวทางเยียวยาและช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ครอบครัวผู้ประสบภัย จากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ บริเวณจุดตัดแยกมักกะสัน กับ”เมืองไทยประกันภัย” พร้อมตั้งคณะทำงานเจรจาดูแลครอบครัวผู้สูญเสียและได้ผลกระทบทุกรายอย่างเป็นธรรม และครอบคลุมที่สุด
ตามความคืบหน้าการชดเชยเยียวยาและหารือแนวทางการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดแยกมักกะสัน โดยมี นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การฯ และตัวแทนจากเมืองไทยประกันภัย เข้าร่วมหารือ เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ได้รับผลกระทบทุกรายจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม และครอบคลุมที่สุด
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้ประชุมหารือแนวทางเยียวยาและช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟมักกะสัน โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ และผู้แทนจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือ เพื่อทบทวนสิทธิคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่องค์การจัดทำไว้ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทาง การจัดหาเงินชดเชยเยียวยาส่วนเพิ่มเติมให้ทุกครอบครัวอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมที่สุด
นอกจากนั้น ขสมก. ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการเยียวยา โดยรับฟังข้อเสนอจากทายาทและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อพูดคุยและหาข้อยุติร่วมกันเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัย และส่วนที่นอกเหนือจากวงเงินประกัน โดยจะมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ทุกฝ่าย
"ขสมก. ตระหนักดีว่าไม่มีเงินจำนวนใดสามารถทดแทนความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ แต่เราขอให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างดีที่สุด" นายกิตติกานต์ กล่าว