"ภัทรพงศ์"ถก”การบินไทย”ร่วมเปิดเส้นทางบิน ‘เมืองหลักสู่เมืองรอง’ บูมท่องเที่ยวไทย

"ภัทรพงศ์" นำทีม”หน่วยด้านการบินคมนาคม” หารือ”การบินไทย”ร่วมมือเปิดเส้นทางบิน ‘เมืองหลักสู่เมืองรอง’ บูมท่องเที่ยวไทย ชูศักยภาพสนามบินภูมิภาค”กระบี่ นครศรีธรรมราช อุดรธานี สุราษฎร์ธานี หัวหิน พร้อมรับเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพิ่ม
เมื่อวันนี้ 29 พฤษภาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยาน (ทย.) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อหารือและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มการเปิดเส้นทางบิน และการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะจากเมืองหลักสู่เมืองรอง โดยมี นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้จัดการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รสท.) นางจันทริกา โชติกเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมหารือ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ขอให้การบินไทยเพิ่มเส้นทางบินภายในประเทศ จากเมืองหลักสู่เมืองรอง หรือการเพิ่มเที่ยวบินมายังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพิ่มเติม เช่น ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี และการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศมายังท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน จากประเทศต้นทาง อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง โดยการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของเมืองรองทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน หัวหิน แพร่ และร้อยเอ็ด ตนได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกัน และให้ ทย. เร่งรัดดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัด ยกระดับท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระดับภูมิภาค (Airport for Regional Development) เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการเชื่อมโยงทั้งการบริการภาคพื้น การขนส่งทางอากาศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังได้หารือกับการบินไทยในด้านการส่งเสริมหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน โดยจะพิจารณาในความร่วมมือระหว่างสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทย ในการส่งศิษย์การบิน (Student Pilot) ตามแผนการสรรหานักบินของการบินไทยมาฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างการบินไทย และโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการพิจารณาที่พักให้แก่ผู้โดยสารหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน กรณีมีความจำเป็นต้องพักค้างคืนระหว่างการเดินทาง
นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ทย.มีความพร้อมในการรองรับเที่ยวบิน โดยจากศักยภาพของท่าอากาศยานที่สามารถรองรับอากาศยานได้ และความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่จะเชื่อมต่อการเดินทางและการท่องเที่ยวได้
ในส่วนของการบินไทยแจ้งว่า มีความต้องการให้ผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้มีตลาดที่ขยายมากขึ้น ขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว และหากมีโอกาสที่ดี สายการบินก็พร้อมที่จะทำการบินเพิ่มขึ้นได้ โดยทั้งหมดนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในเชิงรุก ที่จะร่วมกันส่งเสริมและผลักดันให้ภาคส่วนด้านการบินของประเทศไทยเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ โดยให้แต่ละหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ผ่านแกนหลักที่สำคัญคือกระทรวงคมนาคม
ด้านดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สบพ. กล่าวถึงความพร้อมของสถาบันการบินพลเรือนในการพัฒนาบุคลากรว่า ทางสถาบันพร้อมรับนักเรียนการบิน จากการบินไทย เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการของการบินไทย
นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ผู้จัดการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ทางโรงแรมมีแนวทางในการเปิดให้บริการห้องพัก ระยะสั้น เพื่อให้ผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ของสายการบินเข้าพัก ในช่วงที่รอการบิน