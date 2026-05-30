“พิพัฒน์”หารือเอกอัครราชทูตอิตาลี หนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี”ระบบราง-ท่าเรือ” สนร่วมทุน รถไฟหรู”กระตุ้นท่องเที่ยวไทย

“พิพัฒน์” หารือเอกอัครราชทูตอิตาลีกระชับความสัมพันธ์ 158 ปี อิตาลีพร้อมหนุนถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนา”ระบบราง-ท่าเรือไทย” สนร่วมลงทุนบริการ “รถไฟหรู” (Luxury Train) กระตุ้นท่องเที่ยวไทย
เมื่อวันนี้ 29 พฤษภาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายเปาโล ดีโอนีซี (H.E. Mr. PAOLO DIONISI) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟ้นและยาวนานกว่า 158 ปี โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ท่านเอกอัครราชทูตอิตาลีแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า พร้อมให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในด้าน “ระบบราง” และ “ท่าเรือ” ซึ่งอิตาลีถือเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลก โดยพร้อมเป็นพันธมิตรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงให้ความสนใจการพัฒนาท่าเรือในภาคใต้ และ โครงการ แลนด์บริดจ์ (Landbridge) เพื่อยกระดับโลจิสติกส์ของภูมิภาค
และประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในการหารือครั้งนี้ คือทางอิตาลีได้แจ้งความจำนงว่า ภาคเอกชนของอิตาลีมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจรถไฟหรูเพื่อการท่องเที่ยว (Luxury Train) ในประเทศไทย โดยจะร่วมมือกับพันธมิตรเอกชนของไทย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้เสนอรูปแบบการเข้าใช้รางตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางรางพ.ศ. 2568 เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาลงทุนแก่อิตาลี ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะนี่คือมิติใหม่ที่จะช่วยยกระดับการท่องเที่ยวทางรางระดับพรีเมียม และจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยให้คึกคักยิ่งขึ้น
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ท่านทูตยังได้ให้เกียรติเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติอิตาลีในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ โดยนายพิพัฒน์ได้ตอบรับด้วยความยินดี ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสานต่อมิตรภาพที่ใกล้ชิดนี้ เพื่อผลักดันให้ความร่วมมือต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม และนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป