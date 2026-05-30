ครั้งแรกในไทย! ไอคอนสยาม เตรียมจุดพลุสีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา ฉลอง Pride Month สุดยิ่งใหญ่
พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “UNITY OF PRIDE: DIVERSE SERIES, ONE COMMUNITY” เนรมิตบรรยากาศสีรุ้ง
ดึงทัพดารา-คู่จิ้นตัวท็อปรวมพลังขับเคลื่อน Soft Power หนุนไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030
(กรุงเทพฯ – 28 พฤษภาคม 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ Global Experiential Destination ผนึกกำลัง นฤมิตไพรด์ ผู้จัดงาน Bangkok Pride Festival และ ค่าย DOMUNDI ประกาศความพร้อมในฐานะตัวแทนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความภาคภูมิใจระดับสากล ผ่านแคมเปญใหญ่ “UNITY OF PRIDE: DIVERSE SERIES, ONE COMMUNITY หลอมรวมทุกความหลากหลาย สู่หนึ่งหัวใจแห่งความภาคภูมิ” ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 ชูไฮไลต์การแสดงพลุสีรุ้งครั้งแรกในไทยเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแลนด์มาร์กที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเท่าเทียม
คุณสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “ไอคอนสยามมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อยุทธศาสตร์ความหลากหลาย เท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (D.E.I.) ของกลุ่มสยามพิวรรธน์อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 โดยได้จัดแคมเปญ “UNITY OF PRIDE: DIVERSE SERIES, ONE COMMUNITY หลอมรวมทุกความหลากหลาย สู่หนึ่งหัวใจแห่งความภาคภูมิ” เพื่อตอกย้ำการเป็น ‘The Global Stage’ หรือ เวทีระดับโลกที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้มาตรฐานอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด พร้อมปักหมุดไอคอนสยามให้เป็น Pride Friendly Destination จุดหมายปลายทางที่รอต้อนรับความหลากหลายจากทั่วโลก พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและยั่งยืน เพื่อผลักดันศักยภาพของคนไทยให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกอย่างสง่างามและภาคภูมิ”
สำหรับปี 2569 นี้ ไอคอนสยามเนรมิตกิจกรรมไฮไลต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชัน ผ่าน 3 ปรากฏการณ์แห่งความสุขที่จะเติมเต็มเดือนมิถุนายนนี้ด้วยสีสันและพลังบวกอย่างน่าประทับใจ
1. PRIDE THE WORLD: ปรากฏการณ์รุ้งบนแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา
• ICONIC Rainbow: ไอคอนสยาม จับมือกับ LightSource ผู้นำ Lighting Design ชั้นนำของไทย จัดการแสดง Rainbow Lighting บนยอดจั่วไอคอนสยามตลอดเดือนมิถุนายนนี้
• Rainbow Fireworks (14 มิ.ย. 2569): ตระการตากับการแสดง พลุสีรุ้งครั้งแรกในประเทศไทย ความยาว 5 นาที เหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา สะท้อนภาพลักษณ์ Pride Friendly Destination สู่สายตาชาวโลก
• Pride & Greet (14 มิ.ย. 2569): กิจกรรมพิเศษกับศิลปินดังตัวแทนคนรุ่นใหม่จากค่าย DOMUNDI นำโดย น้ำปิง-นภัสกร, เติ้ล-เฟิร์สวัน และ นอร์ท-อ๊อตโต้ ณ บริเวณ ICONSIAM Park ชั้น 2 ไอคอนสยาม พร้อมลุ้นสิทธิ์ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดกับ BL (Boy Love) คู่ดัง เติ้ล-เฟิร์สวัน และ นอร์ท-อ๊อตโต้ ในกิจกรรม Pride & Greet: Selfie Photocards Unity of Pride Collection
2. TOGETHER WE PRIDE: การขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจ Y-Economy
• Exclusive Content “Together We Pride”: ถอดรหัสความสำเร็จ Y-Content ผ่านบทสัมภาษณ์พิเศษใน THE STANDARD POP เจาะลึกบทบาท อ๊อฟชั่น - กิตติพัฒน์ จำปา และ น้ำปิง – นภัสกร ปิงเมือง ผู้บริหารและนักแสดงจากค่าย DOMUNDI ในฐานะผู้ขับเคลื่อน Ecosystem ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้เป็น Soft Power ที่แข็งแกร่งและส่งออกสู่ตลาดสากล
3. POSITIVE PRIDE: ส่งมอบพลังบวกของ Rainbow Culture ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมมากมาย
• A FAIR x UNITY OF PRIDE AT ICONSIAM (3-14 มิ.ย. 2569): ตลาดแห่งความสนุกที่รวมร้านค้าสุดเด็ดของเหล่าคนดังมาให้คุณได้เที่ยว กิน ฟิน ช็อป กันแบบจัดเต็มต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ พิเศษสุด! มาร่วมระเบิดความสนุกและกระทบไหล่ซุปตาร์ในวันเปิดงาน วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค พบกับ พี่เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร, นางเอกซุปตาร์ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ และแก๊งหิ้วหวี พร้อมจัดเต็มความสุขต่อเนื่องตลอด 12 วันของการจัดงาน โดยจะมีเหล่าคนดังอีกมากมายสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำกิจกรรมและสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนอย่างจุใจ
• Colors of Pride : Unity in Diversity สีสันแห่งความภาคภูมิใจ (3-21 มิ.ย. 2569): นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานจากศิลปินหลากหลายเพศ มุมมอง และประสบการณ์ชีวิต ภายใต้แนวคิด "ความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม" ถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบ จากกลุ่ม Queer Art Thailand นำโดย ดร.วิชัย อิมสุขสม, อ.ธีร์พาทิศ บุญวิจิตรนิธิธร, ปิยะดา ณ พัทลุง พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ รศ.พิเศษ ระพี ลีละสิริ, ชญานิษฐ์ ม่วงไทย, เสกสรรค ทุมมัย และศิริโรจน์ มานะอนุกูล จัดแสดงให้ชมฟรี บริเวณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม
นอกจากนี้ ไอคอนสยาม ยังได้จับมือกับ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เนรมิตสถานีรถไฟฟ้าสายสีทอง สถานีเจริญนคร ให้เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้งต้อนรับผู้มาเยือนตั้งแต่ก้าวแรก พร้อมชวนสัมผัสความงดงามของ “Pride Rainbow Waterfall” น้ำตกสีรุ้งในโซนอลังการ ชั้น 6 และชม “ICONIC Multimedia Water Features” การแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดียในธีมสีรุ้งที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ริเวอร์ พาร์ค โดยเปิดให้ชมฟรีทุกวัน วันละ 3 รอบ เวลา 19.00 น., 20.00 น. และ 21.00 น. ตลอดเดือนมิถุนายนนี้
ไอคอนสยามขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจร่วมกัน เพราะเราเชื่อมั่นว่า “ในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง สิ่งที่สวยงามที่สุดคือหัวใจที่กล้าหาญจะยอมรับและภูมิใจในตัวตนของตนเอง” ร่วมฉลองเทศกาลระดับโลกและสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในแคมเปญ “UNITY OF PRIDE” ได้ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com