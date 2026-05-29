“เบลล์” ฝ่าตลาดรังนกแข่งเดือด ตรึงราคา-รุกสินค้าใหม่ ดันแบรนด์โตต่อปี 69 ตอกย้ำจุดแข็ง “รังนกแท้จากธรรมชาติ”

“เบลล์” (Bell) เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมคอลลาเจน ผลิตจากรังนกแท้จากธรรมชาติ เดินหน้ารุกตลาดเครื่องดื่มรังนกปี 2569 ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยยังคงชูกลยุทธ์ “คุณภาพและความคุ้มค่า” เป็นหัวใจหลัก พร้อมเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และขยายกิจกรรมการตลาดต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายสู่ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
นายสุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์ กรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์อาร์ ดิสทริบิวเตอร์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดเครื่องดื่มรังนกในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและการดูแลร่างกายมากขึ้น ขณะเดียวกันตลาดก็มีการแข่งขันสูง ทั้งจากผู้เล่นรายเดิมและผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าดำเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
“แม้ต้นทุนการผลิตจะปรับตัวสูงขึ้น แต่เบลล์ยังคงยืนยันที่จะรักษาระดับราคาจำหน่ายเดิม เพื่อช่วยลดภาระของผู้บริโภค ขณะเดียวกันเรายังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความคุ้มค่ามากกว่าการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียว”
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 เบลล์ยังคงเดินหน้าทำตลาดเชิงรุกต่อเนื่อง โดยยังคงใช้ “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นพรีเซนเตอร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์และตอกย้ำความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ พร้อมเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารผ่านการรีวิวของเซเลบริตี้ และ Product Placement ในรายการโทรทัศน์ เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น รวมถึงเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งปี
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ การร่วม Co-Brand กับบริษัท สุภาพโอสถ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์รังนกขนาด 45 มล. สูตรหล่อฮังก๊วย พร้อมเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มเติมในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี ทั้งในด้านขนาดบรรจุและรสชาติใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมปรับดีไซน์ฝาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นฝาพลาสติกพรีเมียม เพื่อยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
นายสุรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดแข็งสำคัญของเบลล์ คือ การเลือกใช้รังนกแท้จากธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก โดยล่าสุดบริษัทและโรงงานได้เข้าร่วมประมูลเกาะรังนกในจังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า รังนกของเบลล์มาจากแหล่งธรรมชาติแท้ และผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
“เราเชื่อว่าความจริงใจและคุณภาพของวัตถุดิบ คือหัวใจสำคัญในการสร้างแบรนด์ระยะยาว แม้ตลาดจะมีการแข่งขันสูง แต่เบลล์ยังคงมุ่งพัฒนาสินค้าและสร้างมาตรฐานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบทั้งคุณประโยชน์และประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค”
เครื่องดื่มรังนกเบลล์ คัดสรรวัตถุดิบรังนกแท้ 100% ที่มีคุณภาพสูงนำมาสกัดและทำความสะอาดด้วยกรรมวิธีที่ถูกสุขอนามัย มีมาตรฐาน รสชาติอร่อย วางจำหน่ายแล้วที่ เซเว่น อีเลฟเว่น, ท็อปส์ เดลี่, จิฟฟี่, ลอว์สัน, ซีเจ, ร้านถูกดี, แม็กซ์มาร์ท เดอะมอลล์ และช่องทางออนไลน์