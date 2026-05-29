เปิดเงื่อนไข ขสมก.”ไทยช่วยไทย พลัส” จ่ายค่ารถเมล์ ช่วงเวลา 06:00 - 23:00 น. ของทุกวัน

ขสมก. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส”ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชน เริ่ม 1 มิ.ย. 69 ชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ช่วงเวลา 06:00 - 23:00 น. ของทุกวัน
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ในการชำระค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ ของประชาชนภายในประเทศจากสถานการณ์วิกฤติพลังงาน ตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เพียงชำระผ่านแอปพลิเคชัน”เป๋าตัง “ ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 ในช่วงเวลา 06:00 - 23:00 น. ของทุกวัน
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อชำระค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก.
•ประชาชนสามารถใช้สิทธิชำระค่าโดยสารได้ที่พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถเมล์ ขสมก. ทุกคัน
•เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเลือกเมนู G Wallet
•กดเลือกแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส”
•กดปุ่ม “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ”
•นำโทรศัพท์ไปสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน ของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
•ใส่รหัส PIN เป๋าตัง 6 หลัก เพื่อยืนยันการชำระเงิน และระบบจะบันทึกสลิปเมื่อทำรายการสำเร็จ