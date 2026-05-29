บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด จัดพิธีเททองหล่อ “พระพุทธลีลาปางประทานพร” องค์ที่ 5 และ 6 พร้อมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา และการแสดงสมโภชน์แบบล้านนาโบราณ

บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด นำโดย คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ จัดพิธีเททองหล่อ “พระพุทธลีลาปางประทานพร” องค์ที่ 5 และ 6 อย่างสมบูรณ์ตามแบบพิธีพุทธศาสนา พิธีพราหมณ์ และพิธีล้านนาโบราณ ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 ณ โรงหล่อแหลมสิงห์ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ภายในงาน จะมีพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และครูบาอาจารย์ ตามแบบพิธีโบราณ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การจัดสร้างพระพุทธรูป พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามหลักพุทธศิลป์ไทย
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสมโภชน์ทางวัฒนธรรมล้านนา “ชุดฟ้อนดาบ” และ “ฟ้อนเจิง” ซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยฟ้อนดาบมีความหมายถึงการปกปักรักษา ปัดเป่าสิ่งไม่ดีและอุปสรรค ส่วนฟ้อนเจิง เป็นศิลปะการแสดงเชิงนักรบล้านนาที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ สมาธิ และพลังแห่งศรัทธา อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมล้านนาไทย
พร้อมกันนี้ ภายในพิธียังมีการบรรเลง “เพลงหงส์ไทย” เพื่อร่วมสมโภชน์ในพิธี และสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการสืบสานคุณค่าความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม และพลังแห่งศรัทธา ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดสร้าง “พระพุทธลีลาปางประทานพร” ในครั้งนี้ ถือเป็นองค์ที่ 5 และ 6 จากทั้งหมด 9 องค์ ที่บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ตั้งใจจัดสร้างขึ้น เพื่อประดิษฐาน ณ สาขาต่างๆ ของบริษัททั่วประเทศ โดยพระพุทธรูปทั้ง 2 องค์นี้ จะนำไปประดิษฐาน ณ หงส์ไทย สาขาชลบุรี และ หงส์ไทย สาขาโคราช เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา ความสงบ และความเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน ลูกค้า และประชาชนในพื้นที่
คุณธีระพงศ์ ระบือธรรม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด กล่าวว่า “การจัดสร้างพระพุทธลีลาปางประทานพรในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของหงส์ไทย ที่อยากสืบสานทั้งพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และคุณค่าทางจิตใจให้คงอยู่กับสังคมไทย
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่หงส์ไทยเติบโตมาได้ เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากคนไทยจำนวนมาก เราจึงตั้งใจสร้างพระทั้งหมด 9 องค์ เพื่อให้แต่ละสาขาเป็นสถานที่แห่งศรัทธา ความสงบ และเป็นกำลังใจให้กับผู้คนที่เดินทางเข้ามา”
นอกจากนี้ คุณธีระพงศ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “หงส์ไทยเชื่อว่า ธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง ควรเติบโตควบคู่ไปกับคุณค่าทางจิตใจ การทำความดี และการตอบแทนสังคม เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้สร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆ คืนกลับสู่แผ่นดินไทย”