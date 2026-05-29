SUNSU เดินเกมรุกตลาดโลก จับมือพันธมิตรเกาหลีใต้ ขยายตลาด “ขนมบุกไทย” สู่เอเชีย ในงาน THAIFEX 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SUNSU เดินเกมรุกตลาดโลก จับมือพันธมิตรเกาหลีใต้ GLOVERSE KOREA ดัน “ขนมบุกไทย” สู่เวทีเอเชีย ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัท SUNSU Solution Company Limited แบรนด์ขนมเพื่อสุขภาพสัญชาติไทยที่กำลังมาแรงในตลาดเอเชีย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญกับ GLOVERSE KOREA COMPANY LIMITED บริษัทชั้นนำด้านการนำเข้าและบริหารแบรนด์ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อขยายตลาดและผลักดันผลิตภัณฑ์ SUNSU สู่ผู้บริโภคเกาหลีอย่างเต็มรูปแบบ

ความร่วมมือดังกล่าวได้รับการยืนยันผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 หนึ่งในเวทีแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญที่สุดของเอเชีย ท่ามกลางความสนใจจากสื่อและผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ

ภายใต้ข้อตกลงนี้ GLOVERSE KOREA จะเป็นกำลังสำคัญในการนำเข้า จัดจำหน่าย และพัฒนาแบรนด์ SUNSU ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์การรับประทานที่แตกต่าง

SUNSU เป็นหนึ่งในแบรนด์ขนมไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จาก “บุก (Konjac)” ที่ให้พลังงานต่ำ หรือ 0 แคลอรีในบางผลิตภัณฑ์ ผสานกับเนื้อสัมผัสแบบ chewy ที่เป็นเอกลักษณ์ และรสชาติที่เข้าถึงผู้บริโภคในหลายประเทศ ปัจจุบัน SUNSU ได้ขยายตลาดส่งออกไปแล้วมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หลักของแบรนด์ ได้แก่

● Chewy Konjak Jelly เยลลี่บุก 0 แคลอรี
● SUNSU Shine Chewy Konjak Jelly เยลลี่ฟังก์ชัน (ไฟเบอร์ / คอลลาเจน)
● หมึกกรุบ ขนมบุกปรุงรสยอดนิยมที่กำลังได้รับความสนใจในหลายประเทศ

SUNSU ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO, GMP, HACCP, FDA, GSFI และ Halal รวมถึงรางวัลด้านผู้ประกอบการและคุณภาพสินค้าในระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของแบรนด์ไทยในการแข่งขันในเวทีโลก

ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการขยายตลาดไปสู่ประเทศเกาหลีใต้ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการเติบโตของ SUNSU ในภูมิภาคเอเชีย และวางรากฐานสู่การขยายสู่ตลาดโลกในอนาคต


















