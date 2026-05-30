กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 30 สุดยอดผลงานเกษตรนวัตกรรมไทย 12 มิ.ย.นี้

กรมการค้าต่างประเทศ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล "Agri Plus Award 2026" เวทีประกวดระดับประเทศชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเป็นเกียรติยศสูงสุด พร้อมยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่สากล โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั่วประเทศ โดยมีสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 264 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 (Screening Round) จำนวน 161 ราย เพื่อเข้าสู่การนำเสนอผลงานในรอบคัดเลือกครั้งที่ 2 (Pitching Round) จำนวน 100 ราย ก่อนคัดเลือกเหลือ 50 รายสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยความพิเศษในปีนี้ กรมฯ ได้บูรณาการความร่วมมือผ่าน MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกแบบหลักสูตรอบรมขั้นสูงและระดมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบคลุมหลากหลายมิติทางธุรกิจ ทั้งด้านกฎหมายการค้าขั้นสูง กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สินค้านวัตกรรมมูลค่าสูง การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านมาตรฐานฮาลาล เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยก้าวสู่เวทีการค้าโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือ Agri Plus Award 2026 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Agri Inno Wave” มุ่งเน้นการยกระดับสินค้าเกษตรจากสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นต้นไปสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูง (High Value Agricultural Products) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในตลาดโลกทั้งด้านความยั่งยืนและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับการคัดเลือกในรอบตัดสิน (Final Round) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการพิจารณาผลงานอย่างเข้มข้นผ่าน 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ศักยภาพในการยอมรับของตลาด และผลกระทบด้านความยั่งยืน โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกจาก 50 ผลงาน เหลือ 30 สุดยอดผลงาน (Finalists) ที่โดดเด่นและมีศักยภาพสูงสุดในการบุกตลาดสากล เพื่อเป็นตัวแทนคลื่นลูกใหม่สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยจาก 3 ประเภทการประกวด ได้แก่ Food Innovation Lifestyle Innovation และ Rising Star ประเภทละ 10 ผลงาน โดยจะมีผู้ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานฯ ประเภทละ 1 ผลงาน รวม 3 รางวัล ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 นี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการ Agri Plus Award 2026 จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Agrithon by ARDA ทางช่องไทยรัฐ TV ช่วงเดือนมิถุนายน 2569 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2026 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 งาน Agri Plus Expo 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2569 งาน Beauty World Middle East 2026 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2569 งาน Foodex Saudi 2026 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤศจิกายน 2569