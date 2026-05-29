โปรดเลี่ยง!ปิดเบี่ยงจราจรแยกอุรุพงษ์ เพิ่ม 2 เลน สร้างรถไฟฟ้าสีส้ม

รถไฟฟ้าสายสีส้มฯ แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนเพชรบุรี บริเวณแยกอุรุพงษ์ เพิ่มเติม 2 ช่องจราจร ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2569 เป็นต้นไป โปรดเผื่อเวลาเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ในฐานะผู้รับจ้างของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีแผนจะดำเนินการก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่ 3 (IVS03) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแยกอุรุพงษ์ ถนนเพชรบุรี จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนเพชรบุรี บริเวณซอยเพชรบุรี 4 ถึงบริเวณแยกอุรุพงษ์ เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ในวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 22.00 น. – วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์ สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร และฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวี สามารถสัญจรได้ 3 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ในการนี้ รฟม. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเตรียมพร้อมและเผื่อเวลาเดินทาง รวมทั้งหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว ทั้งนี้ รฟม. ได้กำชับให้ที่ปรึกษาโครงการฯ และผู้รับจ้าง มีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เหมาะสม พร้อมดูแลแนวแบริเออร์และพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชนในช่วงการก่อสร้างโครงการฯ
โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelinewest.com และ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย