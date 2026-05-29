3 โรงกลั่นฯ กลุ่ม ปตท. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใสภาคพลังงานไทย

ผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ นายพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม “ประกาศเจตนารมณ์กลุ่มโรงกลั่น ด้านธรรมาภิบาลเพื่อความโปร่งใสภาคพลังงานไทย” โดยมี นายพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี เมื่อวันนี้ (29 พฤษภาคม 2569)
พร้อมยืนยันดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สนับสนุนระบบพลังงานไทยที่เป็นธรรม ตรวจสอบได้
โดยมีผู้บริหารระดับสูงกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 6 โรงกลั่น รวมถึงองค์กรด้านธรรมาภิบาลและองค์กรภาคธุรกิจ ได้แก่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
ที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ดำเนินงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ไม่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย ขาดความโปร่งใส หรือส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งการร่วมงานประกาศเจตนารมณ์กับกลุ่มฯ โรงกลั่นฯ ในวันนี้ เพื่อมุ่งยกระดับด้านธรรมาภิบาลร่วมกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ