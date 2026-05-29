8 ศูนย์การค้าระดับประเทศ แทกทีมจัดใหญ่“Bangkok Shopping Festival 2026” ก้าวสู่ National Shopping Phenomenon เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

กลุ่มเดอะมอลล์ ร่วมกับ กลุ่มสยามพิวรรธน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และพันธมิตรธุรกิจ เปิดตัว “Bangkok Shopping Festival 2026” มหกรรมช้อปปิ้งระดับชาติครั้งใหญ่แห่งปี ภายใต้แนวคิด “ช้อปรักกรุง โปรยักษ์ลดใหญ่ ฮีลใจทุกคน” ตลอดระยะเวลา 59 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 26 กรกฎาคม 2569 ครอบคลุม เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ 5 สาขา, เดอะมอลล์ โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
• ททท. ร่วมหนุนปรากฏการณ์ช้อปปิ้งระดับชาติ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อมอบประสบการณ์ทั้งด้านสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชน จัดกิจกรรม มอบโปรโมชันและสิทธิพิเศษ ทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเที่ยว
โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 2026 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สอดคล้องกับแคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026 ของทาง The Mall Group ซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของกรุงเทพฯ ในฐานะ “World-Class Shopping & Lifestyle Destination” ที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ พร้อมสร้างแรงกระตุ้นเชิงบวก ให้กับทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในวงกว้าง
โดยข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า เทศกาลช้อปปิ้งขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเดินทาง และการใช้จ่ายของทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มองหาประสบการณ์ด้านไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมควบคู่กับการช้อปปิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Bangkok Shopping Festival 2026 ที่มุ่งสร้าง Retail Destination รูปแบบใหม่ให้กรุงเทพฯ สามารถแข่งขันกับเมืองช้อปปิ้งระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง
• ศูนย์การค้าคือ Economic Attraction ไม่ใช่แค่พื้นที่ขายของ
นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและความสำคัญของศูนย์การค้าว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ต้นทุนการใช้ชีวิตสูงขึ้น และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง Bangkok Shopping Festival 2026 จึงไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นเพียง Mid-Year Sale แต่เป็น “National Shopping Phenomenon” ที่ต้องการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว Retail Traffic และ Emotional Spending Recovery ไปพร้อมกัน ศูนย์การค้า คือ Economic Attraction ของเมือง เป็นทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และพื้นที่ของการใช้ชีวิตในเวลาเดียวกัน
“ในวันที่ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สิ่งที่ธุรกิจต้องสร้างไม่ใช่เพียงโปรโมชั่น แต่คือ ‘เหตุผลที่ทรงพลังพอจะพาผู้คนออกมาใช้ชีวิตอีกครั้ง’ แคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026 จึงถูกพัฒนาในฐานะ Retail & Lifestyle Ecosystem Platform ที่รวมพลังของรีเทล การท่องเที่ยว ดนตรี ศิลปะ Entertainment พันธมิตรธนาคาร ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ Community Experience เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างทั้ง Traffic, Spending, Engagement และ Emotional Momentum ให้เกิดขึ้นพร้อมกันในระดับเมือง”
แคมเปญปีนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของวงการรีเทลจาก Promotion-driven Retail ไปสู่ Experience-led และ Emotion-driven Commerce อย่างชัดเจน ผ่านการผสาน Retail, Art, Music, Entertainment และ Cultural Experience เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการช้อปปิ้งแบบเดิม
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการเปิดตัว “ขวัญกรุง” มาสคอตยักษ์ไทยร่วมสมัยที่ถูกพัฒนาภายใต้กลยุทธ์ Iconic Art Toy โดยศิลปินไทยระดับสากล MR.KREME พร้อมต่อยอดสู่ Installation Art ขนาดใหญ่ สินค้า Premium Limited Edition และ Interactive Experience ทั่วทั้ง 8 ศูนย์การค้า เพื่อสร้าง Emotional Connection กับผู้บริโภคยุคใหม่ และตอกย้ำบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองหลวงแห่ง Soft Power และ Lifestyle Culture ของภูมิภาค
นอกจากนี้ Bangkok Shopping Festival 2026 ยังขับเคลื่อนด้วย Marketing Ecosystem แบบ 360 องศา ผ่านความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ รวมถึงระบบ Loyalty Ecosystem อย่าง M Card และพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำ ที่ร่วมออกแบบ Hyper-Personalized Promotion เพื่อสร้าง Smart Spending Experience ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่
ดังนั้นตลอด 59 วันของแคมเปญ ผู้บริโภคจะได้สัมผัสโปรโมชั่นและประสบการณ์ระดับประเทศ ทั้ง Black Weekend, Lucky Weekend, เครดิตเงินคืน, Point Redemption, Exclusive Privileges และ Premium Collection ที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างทั้ง Conversion, Repeat Visit และ Long-term Engagement ไปพร้อมกัน
ทั้งนี้แคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026 จะเป็นหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคธุรกิจรีเทลครั้งสำคัญ คาดหวังว่าจะมีเงินสะพัดในแคมเปญนี้ไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท และเพิ่ม Traffic ในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่องกว่า 15%
• สยามพิวรรธน์ - เอ็มดิสทริค ตอกย้ำบทบาท World-Class Retail Destination ของ 2 ย่านสำคัญในกรุงเทพฯ
นางธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า แคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026 ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ 8 ศูนย์การค้าชั้นนำ โดยสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ถือเป็นเดสติเนชั่น Top of Mind ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยสร้างสีสันและกระตุ้นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยอาศัยจุดแข็งของกรุงเทพฯ ในฐานะมหานครแห่งไลฟ์สไตล์ที่ผสานความทันสมัย ความสะดวกสบาย และเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ได้อย่างลงตัว
พร้อมกันนี้แคมเปญดังกล่าวยังสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก ให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งระดับเวิลด์คลาส ท่ามกลางความครบครันของสินค้า บริการ และกิจกรรมพิเศษที่มอบประสบการณ์แตกต่างเหนือระดับ โดยเฉพาะสยามพารากอน ที่มีแอทแทรคชั่นระดับโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย อาทิ NEXTOPIA, MELAND, SEA LIFE Bangkok และ LEGO® Certified Store โฉมใหม่ล่าสุด ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านรีเทลและท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า เอ็ม ดิสทริค ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์และช้อปปิ้งระดับโลกใจกลางสุขุมวิท ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความโดดเด่นของ 3 ศูนย์การที่ลงตัว ใจกลางถนนสุขุมวิท ที่มี 3 ศูนย์การค้าสำคัญ ได้แก่ เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์ นับเป็นหนึ่งของ ‘ย่านการค้าระดับโลก’ ที่รวบรวมทั้งธุรกิจ ค้าขาย ที่อยู่อาศัย โรงแรม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ในยุคนี้ ทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกัน เป็นศูนย์รวมของ Luxury Flagship Store ระดับโลก
ในขณะที่เอ็มสเฟียร์ คือศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ทั้งหมดที่ต้องการ ตั้งแต่ร้านอาหารชั้นนำ สตรีทฟู้ด แหล่งสังสรรค์-แฮงค์เอาต์ยามค่ำคืน รวมถึงงานอาร์ต งานดีไซน์สะท้อนอัตลักษณ์ไทย โดยทั้งหมดคือ แอทแทรคชั่นของย่านการค้าระดับโลก ที่เป็นเสน่ห์สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ
• ช้อปรักกรุง : เมื่อการช้อปปิ้งกลายเป็น Soft Power
ไฮไลต์ที่โดดเด่นที่สุดของแคมเปญปีนี้คือการเปิดตัว “ขวัญกรุง” มาสคอตที่ถูกพัฒนาภายใต้กลยุทธ์ Iconic Art Toy สร้างการจดจำในระดับ Mass ผ่านคาแรกเตอร์ยักษ์ไทยร่วมสมัย ที่ถ่ายทอดเสน่ห์และพลังแห่งกรุงเทพมหานครผ่านสายตาของ MR.KREME หรือ แอนดี้-วรกันต์ จงธนพิพัฒน์ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล
“โดย ‘ขวัญกรุง’ จะปรากฏตัวในรูปแบบ Installation Art ขนาดใหญ่ทั่วศูนย์การค้าทั้ง 8 แห่ง พร้อมสินค้า Premium Limited Edition และกิจกรรม Interactive Experience สร้าง Emotional Connection กับผู้บริโภคยุคใหม่ ตอกย้ำบทบาทของ ‘กรุงเทพฯ’ ในฐานะเมืองหลวงของ Soft Power ไทยที่มีชีวิตชีวาที่สุดในภูมิภาค”
• ช้อปให้คุ้ม ฮีลให้ครบ : โปรยักษ์ลดใหญ่สูงสุด 80% พร้อมของพรีเมียม ขวัญกรุง คอลเลคชั่น, ส่วนลด on top , M Cash Coupon , Discount Coupon ตลอด 2 เดือน มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท
นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านศิลปะและความบันเทิง แคมเปญ Bangkok Shopping Festival 2026 ยังมาพร้อมโปรโมชั่นที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้ง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 26 กรกฎาคม 2569 โดย 8 ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร่วมลดราคาสินค้าทุกชั้น ทุกแผนก ลดสูงสุด 80% พร้อมโปรโมชั่นบัตรเครดิตต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอด 2 เดือนเต็ม
-Black Weekend ลดราคาจัดหนัก 3 ช่วง ได้แก่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 69 / 26 – 28 มิ.ย.69 / และ 24 – 26 ก.ค.69 โปรแรงที่สุดของแคมเปญ เหมาะสำหรับนักช้อปที่ต้องการความคุ้มค่าสูงสุดเคาน์เตอร์ปกติ ลดสูงสุด 50%
-สิทธิพิเศษสมาชิก M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นำคะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มหรือรับเครดิตเงินคืน หรือรับเพิ่ม Cash Coupon รวมสูงสุด 40%
- ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ รับ M Cash Couponเมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน ที่เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 500 บาท และเมื่อช้อปสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/วัน ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์โคราช รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 300 บาท (M Card รวม Power Mall, Gourmet Market)
- Lucky Weekend รับ M Cash Coupon สูงสุด 500 บาท จาก M CARD และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ พร้อมรับฟรีสินค้าพรีเมียม ขวัญกรุง คอลเลคชั่น ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี อาทิ ขวัญกรุงถุงยักษ์, ร่มขวัญกรุง, กระเป๋า รวมมูลค่ากว่า 16.5 ล้านบาท
พิเศษทุกวันรับเพิ่มคูปองส่วนลดเงินสด รวม 800 บาท เมื่อช้อปสะสมภายเฉพาะภายในห้างฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป / วัน พิเศษ! สมาชิก Trip.com ช้อปภายในห้างครบ 2,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ รับคูปองส่วนลดเงินสด 200 บาท *บัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระได้คืนเต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
ทั้งนี้ผู้จัดงานคาดการณ์ว่า Bangkok Shopping Festival 2026 จะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและเพิ่ม Retail Traffic ให้กับศูนย์การค้าและพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการช้อปปิ้งและ ไลฟ์สไตล์ที่สำคัญที่สุดของเอเชีย.