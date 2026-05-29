รมว.อุตฯสั่งสมอ.ไล่กวาดล้างสินค้าด้อนคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยชีวิตปชช.-ยกระดับมาตรฐานตามกติกาโลก

“วราวุธ” มอบนโยบายสมอ. สั่งไล่ปราบจับสินค้าไร้มาตรฐานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ถึงที่สุด ชี้กระทบชีวิตประชาชน-บั่นทอนอุตสาหกรรมไทย เร่งยกระดับมาตรฐานรับกติกาโลกใหม่
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และมอบนโยบายเข้ม เดินหน้ากวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐานทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างจริงจัง พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย เพื่อรับมือกติกาการค้าโลกใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำลังทวีความรุนแรง
นายวราวุธ กล่าวว่า สมอ. ถือเป็น “Backbone” สำคัญของประเทศ เพราะการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงเรื่องคุณภาพสินค้า แต่หมายถึง “ความปลอดภัยของชีวิตประชาชน” และ “ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ท่ามกลางสถานการณ์ที่สินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้ามาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางนำเข้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก
“สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายแค่ทางเศรษฐกิจ แต่คุกคามชีวิตประชาชนโดยตรง รัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำ และผู้กระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ดังนั้น สมอ. ต้องเร่งกวาดล้างสินค้าอันตรายออกจากตลาด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน”
นายวราวุธ กล่าวว่า ภายใต้นโยบาย “ONE MIND” ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับระบบคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการลักลอบจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ สมอ. เร่งผลักดันมาตรฐานรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะมาตรฐานด้าน Cyber Security สำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสิ่งแวดล้อมโลก อาทิ CBAM, Carbon Footprint และเป้าหมาย Net Zero เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัวได้ทันต่อกติกาการค้าโลกที่เข้มงวดขึ้น
ด้านนายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ.ขานรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเร่งผลักดันให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบควบคุมภายในปี 2570 ทั้งแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จ EV รวมถึงมาตรฐานทดสอบการชนด้านหน้าและด้านข้างของยานยนต์
นอกจากนี้ ยังเร่งผลักดันมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ “มอก.62443” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมไทย รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและโรงงานอัจฉริยะ
สำหรับมาตรการปราบปรามสินค้าด้อยคุณภาพ สมอ. ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมุ่งเป้าสินค้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ไดร์เป่าผม ปลั๊กพ่วง พาวเวอร์แบงก์ และเหล็กเส้นก่อสร้าง พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบตั้งแต่ผู้นำเข้า โกดังสินค้า ร้านจำหน่าย ไปจนถึงช่องทางออนไลน์ เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและสกัดสินค้าคุณภาพต่ำออกจากตลาดไทยอย่างเป็นระบบ พร้อมเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายและระบบอนุญาตให้ทันสมัย