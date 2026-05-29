ทช.ก่อสร้างถนนอยุธยา สาย”อย.3006” กว่า 15 กม. เสร็จปี 71 รองรับจราจร เพิ่มทางเลี่ยงสุพรรณบุรี-นครปฐม

กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าสร้างถนนสาย อย.3006 "อยุธยา" กว่า 15 กม.งบเกือบ 900 ล้าน ขยาย 4 เลนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างอำเภอ/เป็นทางเลี่ยงสุพรรณบุรี-นครปฐม คาดเสร็จปี 2571
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบท อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3006 อำเภอลาดบัวหลวง, บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 899.890 ล้านบาทภาพรวมของการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 19 ปัจจุบัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของโครงสร้างชั้นทางและงานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571
โครงการมี จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 5+652 ไปถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 20+941 รวมระยะทางดำเนินการ 15.289 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 - 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง เกาะกลางถนน พร้อมระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร รวมทั้งได้ก่อสร้างสะพาน จำนวน 3 แห่ง และมีการขยายความกว้างสะพานอีกจำนวน 4 แห่ง
ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3006 เป็นเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางโลจิสติกส์มีปริมาณการจราจรทั้งรถยนต์และรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ส่งผลให้ถนนได้รับผลกระทบตามสภาพการใช้งาน ทช.ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง เพื่อเป็นการสนับสนุนภาคการคมนาคมโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน รองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ให้ประชาชนสามารถเดินทางระหว่างอำเภอ/จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ทางในพื้นที่
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยแล้ว ยังเพิ่มโอกาสของภาคเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตร-ประมงทั้งข้าว กุ้ง ในพื้นที่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยยกระดับในด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมของจังหวัด รวมไปถึงเชื่อมต่อการคมนาคมให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพระยาบันลือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ฯลฯ และสามารถใช้เส้นทางนี้เป็นทางเลี่ยงในการเดินทางระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมได้อีกทางหนึ่งด้วย