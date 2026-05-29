รถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินลด 1 บาท เริ่ม 3 ก.ค.69 รฟม.ประกาศอัตราค่าโดยสารใหม่ เริ่มต้น 17 บาทสูงสุด 44 บาท

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินรอบใหม่ลด 1 บาท เริ่ม 3 ก.ค. 69 โดยยังคงอัตราเริ่มต้น 17 สูงสุดเหลือ 44 บาทจากปัจจุบัน 17 - 45 บาท คำนวนตาม CPI ตามเงื่อนไขสัญญา โดยจะใช้ไปถึงก.ค.71
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2569 อัตรา 17 - 44 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า การปรับค่าโดยสารดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ที่ให้มีการพิจารณาปรับค่าโดยสารทุกๆ 2 ปี ( ระยะเวลา 24 เดือน ) โดยคำนวณตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งพบว่าค่าดัชนีปรับลดลง ทำให้คำนวณค่าโดยสารปรับลดลงในบางสถานี ซึ่งกรอบอัตราค่าโดยสารปัจจุบันเริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท จะครบกำหนด 24 เดือน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ส่วนอัตราใหม่ ที่จะมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2571 ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 17 สูงสุด 44 บาท โดยคงอัตราเริ่มต้น ปรับลดอัตราสูงสุด ขณะที่รายสถานีป็นการปรับลดแบบสลับฟันปลา
นายกาจผจญกล่าวว่า เมื่อเดือนเมษายน 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการ รฟม. มีมติเห็นชอบอัตราค่าโดยสารใหม่ และร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสารฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ หลังจากบอร์ดรฟม.เห็นชอบ รฟม.จะต้องเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากมีการแก้ไข พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 กำหนดให้การปรับอัตราค่าโดยสาร เป็นอำนาจของคณะกรรมการรฟม. จึงไม่ต้องนำเสนอครม.
รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน มีจำนวน 38 สถานี โดยช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ มี 18 สถานี ช่วงหัวลำโพง – บางแค มีสถานี 11 สถานี และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ มี 9 สถานี ปัจจุบัน อัตราค่าโดยสาร เริ่มต้น 17 บาท สูงสุด 45 บาท สำหรับการเดินทางประมาณ 12 สถานีขึ้นไป
สำหรับค่าโดยสาร MRT สายสีน้ำเงิน อัตราใหม่ ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2569 ค่าโดยสารเริ่มต้น 17 บาท เท่าเดิม รายสถานี มีดังนี้
• เดินทาง 1 สถานี : 17 บาท (เดิม 17 บาท)
• เดินทาง 2 สถานี : 20 บาท (เดิม 20 บาท)
• เดินทาง 3 สถานี : 22 บาท (เดิม 22 บาท)
• เดินทาง 4 สถานี : 25 บาท (เดิม 25 บาท)
• เดินทาง 5 สถานี : 27 บาท (เดิม 27 บาท)
• เดินทาง 6 สถานี : 29 บาท (เดิม 30 บาท)
• เดินทาง 7 สถานี : 32 บาท (เดิม 32 บาท)
• เดินทาง 8 สถานี : 34 บาท (เดิม 35 บาท)
• เดินทาง 9 สถานี : 37 บาท (เดิม เดินทาง 9 สถานีขึ้นไป 45 บาท)
• เดินทาง 10 สถานี : 39 บาท
• เดินทาง 11 สถานี : 42 บาท
• เดินทาง 12 สถานีขึ้นไป : 44 บาท
สิทธิพิเศษและส่วนลดเด็ก (ส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม.) เดินทางฟรี คนพิการ เดินทางฟรีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ลด 50%