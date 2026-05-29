แอกซ่าประกันภัยร่วมเคียงข้างทุกครอบครัว ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2569

เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2569 แอกซ่าประกันภัยร่วมส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องโรคมะเร็งและการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ท่ามกลางวิกฤตการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ยังคงเป็นความท้าทายเร่งด่วนด้านสาธารณสุขทั่วโลก
ปัจจุบันมีเยาวชนอายุระหว่าง 13–15 ปี เกือบ 40 ล้านคนทั่วโลกที่สูบบุหรี่ ยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน ในขณะที่ในประเทศไทย ข้อมูลจาก Tobacco Induced Disease พบว่ามีผู้ที่สูบบุหรี่และยาสูบมากกว่า 14.6 ล้านคน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศมากกว่า 80,000 รายต่อปี ข้อมูลสถิติเหล่านี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมป้องกัน ให้ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ที่กำหนดธีมวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ว่า “Unmasking the Appeal – Countering Nicotine and Tobacco Addiction”
ด้วยแรงบันดาลใจจากพันธกิจระดับสากลนี้ แอกซ่าประกันภัยมุ่งมั่นในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการปกป้องสิ่งสำคัญในชีวิต โดยพร้อมยืนหยัดเคียงข้างทุกคนและครอบครัว ไม่เพียงแค่สร้างความตระหนักรู้เท่านั้น แต่ยังนำเสนอโซลูชันที่เข้าถึงได้จริง ด้วยแผนประกันภัย AXA SmartCare Cancer ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 900,000 บาท ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิดและทุกระยะ สมัครง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่สำคัญคือพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือทันทีเมื่อตรวจพบโรค ช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์และครอบครัวสามารถมุ่งเน้นกับการรักษาได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บุหรี่ยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ง่ายที่สุด แต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงนี้โดยไม่ทันตั้งตัว และที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ ปัจจุบันเยาวชนเริ่มเข้าถึงบุหรี่ในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนรุ่นต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่แอกซ่า เราเชื่อว่าการปกป้องสุขภาพต้องเริ่มก่อนที่การวินิจฉัยจะมาถึง ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้ และการสื่อสารที่ช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริง และเมื่อชีวิตต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน ไม่มีครอบครัวใดควรต้องเลือกระหว่างแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดกับความมั่นคงทางการเงิน นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะมอบให้กับลูกค้าทุกคน และอยู่เคียงข้างไม่ใช่แค่ในยามวิกฤติ แต่ในทุกๆ ก้าวเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตนั้นเกิดขึ้น”
ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านประกันภัยของประเทศไทย แอกซ่าประกันภัยยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการตระหนักรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยง และการเข้าถึงความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ชีวิต เพื่อสนับสนุนสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยในระยะยาว
ศึกษารายละเอียดแผนประกันภัย AXA SmartCare Cancer Insurance ได้ที่ https://u.axa.co.th/SmartCareCancerTH2026 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AXA Customer Service Centre โทร. 02-118-8111หรือที่สาขาแอกซ่าทั่วประเทศ
หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย