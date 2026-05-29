บ้านปู จับมือ สวนดุสิต ดันหลักสูตร MBA เน้น “นวัตกรรมและความยั่งยืน” สร้างผู้นำ ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขานวัตกรรมและความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมและ AI ในธุรกิจ เพื่อยกระดับศักยภาพนักศึกษาไทยให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจและโอกาสต่อยอดหลักสูตรสู่ระดับสากลเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติในอนาคต
ความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วยการร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากบ้านปูเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จริง โครงการศึกษาดูงานและโครงการเชิงปฏิบัติ การจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การบริหารธุรกิจและความยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นองค์กรที่พร้อมสำหรับทุกความเปลี่ยนแปลง ความร่วมมือกับบ้านปูในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับหลักสูตร MBA สู่หลักสูตรที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ซึ่งเป็นทิศทางสำคัญของโลกธุรกิจยุคใหม่ เราต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำและพลเมืองโลกที่สามารถคิด วิเคราะห์ ปรับตัว และขับเคลื่อนองค์กรได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยยังมีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์นักศึกษาต่างชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อมุมมองระดับนานาชาติ เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมทำงานในโลกธุรกิจที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นในอนาคต”
ด้านนายวิธพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บ้านปูเชื่อว่าการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ต้องเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของคน ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงเป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้าน AI และความยั่งยืน ซึ่งบ้านปูมีผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมาร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและภาควิชาการ”
ความร่วมมือในครั้งนี้ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของบ้านปูที่ให้ความสำคัญกับการผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่กับการพัฒนาคน เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรและสังคมในระยะยาว