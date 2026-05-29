โทฟู สกินแคร์ คว้า 2 รางวัล EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ตอกย้ำ Asia’s No.1 Beauty Hub ดันซอฟต์พาวเวอร์ ‘T-BEAUTY’ สู่ตลาดโลก

บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและสุขภาพที่มุ่งก้าวสู่ Asia’s No.1 Beauty Destination Hub ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้า 2 รางวัลคุณภาพจากเวทีงานประกาศรางวัล EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ One Bangkok โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากสินค้าที่มียอดขายสูงที่สุดในหมวดหมู่ประจำปี 2025 สะท้อนถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโทฟู สกินแคร์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจริง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมและยอดขายดีที่สุด พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ที่มุ่งพัฒนาสินค้าคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความสวยและการดูแลตัวเองได้อย่างมั่นใจ และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐาน T-BEAUTY ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดโลก
ปวริศา รัชวัลธาดากูล ประธานบริหาร บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า “ในฐานะผู้บริหารของ โทฟู สกินแคร์ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลบนเวทีระดับประเทศ สำหรับรางวัล BEST HAIR DETOX TREATMENT จากผลิตภัณฑ์ JOJI Secret Young Charcoal Keratin Treatment Mask นั้น ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราที่ต้องการส่งมอบการดูแลเส้นผมให้มีสุขภาพดีอย่างแท้จริง ซึ่งการันตีความสำเร็จ ด้วยยอดขายอันดับ 1 เป็นเวลา 4 ปีซ้อน ขณะที่รางวัล BEST BRIGHTENING COLLAGEN POWDER จากผลิตภัณฑ์ JOJI Secret Young Gluta Collagen DTX Mixed Berry ก็เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่สะท้อนว่า ความใส่ใจในคุณภาพและผลลัพธ์ที่เราส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับอย่างสูงสุด”
“เบื้องหลังความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากเพียงความทุ่มเทของทีมงานเท่านั้น แต่มาจากพลังสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและเติบโตเคียงข้างแบรนด์มาโดยตลอด โทฟู สกินแคร์ ขอขอบพระคุณจากใจจริง และเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่หยุดยั้งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความงามให้แก่ทุกคนต่อไป”
สำหรับผลิตภัณฑ์ของ โทฟู สกินแคร์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้สร้างปรากฏการณ์ยอดขายอันโดดเด่นและครองใจผู้บริโภคในแต่ละหมวดหมู่ ได้แก่
• รางวัล BEST HAIR DETOX TREATMENT จากผลิตภัณฑ์ JOJI Secret Young Charcoal Keratin Treatment Mask 300g จุดเด่นคือการเป็นมาส์กผมดีท็อกซ์ยอดขายยอดนิยมอันดับหนึ่ง 4 ปีซ้อน ที่ช่วยฟื้นฟูผมเสียล้ำลึก มอบผลลัพธ์ให้ผมนุ่มสวยเหมือนทำซาลอน
• รางวัล BEST BRIGHTENING COLLAGEN POWDER จากผลิตภัณฑ์ JOJI Secret Young Gluta Collagen DTX Mixed Berry จุดเด่นคือการเป็นคอลลาเจนผิวไบร์ทยอดขายโดดเด่น ที่ช่วยดูแลผิวกระจ่างใส เปล่งประกายออร่าจากภายใน
ความสำเร็จจากงาน EVEANDBOY Best Selling Award 2025 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของ โทฟู สกินแคร์ ในการเป็นผู้นำด้านความงามที่เข้าใจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้าสู่วิสัยทัศน์ Asia’s No.1 Beauty Destination Hub อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป
