จีไอเอส ดัน NOSTRA LOGISTICS พลิกเกมขนส่งโลจิสติกส์ ยกระดับแพลตฟอร์ม TMS สู่ TMS Plus+ เชื่อมซัพพลายเชนทั้งระบบ หนุนอุตสาหกรรมไทยคุมต้นทุนแม่นยำ รับมือเศรษฐกิจผันผวน

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำด้านระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เร่งเสริมศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของประเทศ ผ่านธุรกิจ NOSTRA LOGISTICS (นอสตร้าโลจิสติกส์) ด้วยการยกระดับแพลตฟอร์ม NOSTRA LOGISTICS TMS จากระบบบริหารจัดการขนส่งอัจฉริยะ Transportation Management System (TMS) เดิม สู่ TMS Plus+ ขยายบทบาทงานที่เชื่อมโยงข้อมูล และทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมด้วยการบริหารจัดการต้นทุนแบบครบวงจร ลดต้นทุนทรัพยากรงานขนส่งได้มากถึง 15% หนุน SME จนถึง Enterprise ด้วยราคาเริ่มต้นตามการใช้งานของธุรกิจ ฝ่าความท้าทายของตลาดน้ำมัน เศรษฐกิจ แรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ เพิ่มความคล่องตัว และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว เปิดตัวสู่ตลาดรองรับการใช้งานจริงแล้ว
ดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการขนส่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงงานปฏิบัติการที่สนับสนุนโลจิสติกส์อีกต่อไป แต่กำลังก้าวสู่บทบาทของเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจและซัพพลายเชน ทั้งในมิติการตัดสินใจ การควบคุมต้นทุน และความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลและการมองเห็นธุรกิจแบบองค์รวมอย่างแท้จริง การผลักดัน TMS Plus+ สู่ตลาด จึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงระบบ แต่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมกลุ่มรถไปสู่แพลตฟอร์มการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบบูรณาการ ขับเคลื่อนบทบาทของเทคโนโลยีจากส่วนสนับสนุน สู่กลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้บริบทการแข่งขันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น”
ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับแรงกดดัน และความไม่แน่นอนรอบด้าน โดย World Economy Forum (WEF) ระบุว่า 74% ขององค์กรชั้นนำทั่วโลกเพิ่มการลงทุนเพื่อเสริมความสามารถในการรับมือความแปรปรวน และปรับตัวทางธุรกิจ จากปัจจัยด้านกฎระเบียบการค้าที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องที่ส่งผลโดยตรงต่องบประมาณด้านโลจิสติกส์ เกิดความจำเป็นในการบริหารค่าใช้จ่ายหลายปัจจัยพร้อมกัน โดยหนึ่งในความท้าทายสำคัญคือการขาดการเชื่อมโยงทุกกระบวนการของซัพพลายเชนให้ทำงานร่วมกันแบบ IT Ecosystem จึงทำให้ไม่เห็นภาพรวม นำไปสู่ข้อจำกัด และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจตามมา ดังนั้นการพลิกโฉมครั้งนี้จึงถือเป็นการต่อยอดสู่โซลูชันที่ประสานข้อมูลทั้งซัพพลายเชน เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ผันผวน
ด้วยเหตุนี้ NOSTRA LOGISTICS จึงเดินหน้าพลิกโฉมการดำเนินงาน โดยเสริมศักยภาพให้ TMS Plus+ พร้อมเชื่อมต่อทุกกระบวนการในซัพพลายเชน เพื่อแก้ไขข้อจำกัดจากการทำงานแบบแยกส่วน และช่วยให้องค์กรมองเห็นการดำเนินงานในภาพรวมได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการต้นทุนแบบครบวงจร อันเป็นพื้นฐานสำคัญของของการตัดสินใจในสภาวะที่ไม่แน่นอน และตอบสนองการทำงานแบบ Multi-party Network ครอบคลุมหลายฝ่ายในกระบวนการเดียว ก้าวสู่การบริหารงานแบบเรียลไทม์เกิดผลลัพธ์เชิงธุรกิจที่จับต้องได้หลายมิติ ได้แก่
1. Resource & Cost Optimization บริหารจัดการต้นทุนงานขนส่งแบบองค์รวม กำไร-ขาดทุน การเลือกใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จำกัดเฉพาะค่าขนส่งเท่านั้น
2. Data-Driven Decision Making ใช้ข้อมูลหน้างานจริงเป็นฐานในการตัดสินใจ เห็นการดำเนินงานตลอดกระบวนการแบบเรียลไทม์
3. Flawless Execution เชื่อมแผนกับการปฏิบัติงานจริง ลดความผิดพลาดในทุกขั้นตอน
4. Resiliency & Agility ปรับแผนได้รวดเร็ว รองรับเหตุไม่คาดคิดและการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการซัพพลายเชน
5. Service Excellence เพิ่มความแม่นยำ ตรงเวลาในการส่งมอบ จากข้อมูลสต๊อกและความพร้อมหน้างานจริง สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าของธุรกิจ
6. Business Control & Sustainability ควบคุมต้นทุน บริหารความเสี่ยง เสริมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และปรับโฉมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
“โซลูชันด้านโลจิสติกส์ในระยะถัดไปต้องสร้างความคุ้มค่าเชิงธุรกิจได้จริง โดยไม่ใช่มุ่งเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ต้องเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรกำกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีระบบ และพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง บนความยืดหยุ่นที่สามารถเลือกแพ็กเกจตามรูปแบบของการใช้งานของแต่ละธุรกิจ และปรับเพิ่ม-ลดขนาดได้ รองรับตั้งแต่ธุรกิจ SME จนถึงระดับ Enterprise ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีแปลงเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้ ทั้งประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว” ดร ธนพร กล่าวทิ้งท้าย