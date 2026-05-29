คมนาคม - ขสมก. - รฟท. ร่วมไว้อาลัยและเร่งกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยครอบครัวผู้สูญเสียเร็วที่สุด

“พิพัฒน์”นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม - ขสมก. - รฟท. ร่วมไว้อาลัยและเคียงข้างครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมให้คำมั่นดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ “นายเสริมลาภ ปิ่นทอง” ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายปัญญา ชูพานิช นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงศ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และนายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์อุบัติเหตุ
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุด
ด้านนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่า ขสมก. จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของทางครอบครัว พร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน