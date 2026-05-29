กลุ่มบีทีเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

กลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ และนายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โอกาสนี้ นายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มบริษัทบีทีเอส จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมโกศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดมาติกา จากนั้น นายคีรี กาญจนพาสน์ และนายกวิน กาญจนพาสน์ ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ และอนุโมทนา ก่อนนำคณะกรรมการ และผู้บริหาร กราบถวายบังคมพระบรมโกศ เป็นอันเสร็จพิธี
กลุ่มบริษัทบีทีเอส ขอสืบสานพระราชดำรัส และพระราชปณิธานอันงดงามของพระองค์ เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำงาน การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติสืบไป