“ยูไนเต็ดฟูดส์” เปิดตัวสินค้าใหม่ใน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ตอกย้ำตำนานขนม 50 ปี

“ยูไนเต็ดฟูดส์” โชว์ศักยภาพผู้นำขนมขบเคี้ยวในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 เปิดตัวสินค้าใหม่ โตโร ซีนีมา และ ไซรัป โยโย ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ตอกย้ำตำนานขนมที่อยู่คู่คนไทยกว่า 50 ปี
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครืออซึ่งเป็นผู้นำทางด้านขนมขบเคี้ยวที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า 50 ปี อาทิเช่น ขนมเวเฟอร์ตราเซียงไฮ, ข้าวโพดอบกรอบ ตราโตโร, ขนนเยลลี่ ตราโยโย, ช็อกโกแลต ตรายูไนเต็ด อัลมอนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีนํ้าแร่ด่างธรรมชาติ 100% ตราออลสปริง ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026
ภายในงาน บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมาจัดแสดงพร้อมกับเปิดตัวสินค้าใหม่ ได้แก่ ข้าวโพดอบกรอบ ตราโตโร ซีนีมา รสเกลือหิมายัน และ รสชีสหัวหอม นอกจากนี้ยังมี ไซรัป ตราโยโย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ โยโย ทั้งรสองุ่นและสตอเบอรรี่ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั้งผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อจากต่างประเทศ ได้สัมผัสคุณภาพสินค้าและนวัตกรรมของบริษัทได้อย่างใกล้ชิด
งาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรวบรวมผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มจากกว่า 60 ประเทศ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 12 ฮอลล์ สะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของภูมิภาคเอเชีย พร้อมตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติ และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกอย่างต่อเนื่อง