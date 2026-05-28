CPF ต้อนรับนายกฯ ในงาน THAIFEX–Anuga Asia 2026 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



THAIFEX–Anuga Asia 2026 ปีนี้บรรยากาศงานคึกคักไปด้วยผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้คนจากทั่วโลกที่เดินทางมาสัมผัสเทรนด์อาหารแห่งอนาคต โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือบูธของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ภายใต้แนวคิด “Food Innovation for Wellness” ที่นำเสนอนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ผสานทั้งคุณค่าทางโภชนาการ ความอร่อย ความสะดวก และการผลิตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธ CPF โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมนวัตกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ Kitchen Joy, CP Authentic Asia, CP-Uoriki, CP-Nippon, CP และ U Farm ผ่าน 3 โซนไฮไลต์ ที่สะท้อนมาตรฐานการผลิตระดับสากล

อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจคือแลนด์มาร์ก “3D SPACE LANDMARK” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวภารกิจ “ไก่ไทยไปอวกาศ” สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเนื้อไก่ของไทยได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับอวกาศ สะท้อนวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก” ของ CPF หนุนศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งภูมิภาค






CPF ต้อนรับนายกฯ ในงาน THAIFEX–Anuga Asia 2026 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”
