เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ฉลอง 50 ปีย้ำบทบาทเชื่อม”ไทย–เวียดนาม”เผย Q1 ปี 69 ผู้โดยสารโต 40%

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ ตอกย้ำบทบาทเชื่อมไทย–เวียดนาม ร่วมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์สองประเทศ เผยไตรมาสแรกปี 69 ผู้โดยสารระหว่างไทยและเวียดนามเพิ่มขึ้น 40% ปักหมุดรับโบอิ้ง 737-8 / 50 ลำ ขนส่งผู้โดยสาร 50 ล้านราย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวียตเจ็ท กรุ๊ป นำโดย ดร. เหงียน ธิ เฟือง เถา ประธานกรรมการ เวียตเจ็ท กรุ๊ป พร้อมด้วย นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เข้าร่วมงาน “Thailand-Vietnam Business Forum 2026” เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาว ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยเวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้เผยหมุดหมายความสำเร็จทางธุรกิจ พร้อมประกาศแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนาม รวมถึงการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเวียตเจ็ทและเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ฯพณฯ นายโต เลิม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า กลุ่มสายการบินเวียตเจ็ท ได้เริ่มดำเนินธุรกิจสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ตั้งแต่ปี 2557 จากการเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาค โดยนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สายการบินฯ ได้สร้างหมุดหมายความสำเร็จครั้งสำคัญ ทั้งในด้านการให้บริการผู้โดยสารในประเทศไทยรวมกว่า 50 ล้านคน ตลอดจนการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่อง ผ่านแผนการรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 จำนวน 50 ลำ ภายในปี 2571 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ส่งผลให้เวียตเจ็ทไทยแลนด์เป็นหนึ่งในสายการบินที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด
จากความแข็งแกร่งด้านเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เวียตเจ็ทไทยแลนด์จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ผ่านเครือข่ายการเดินทางทางอากาศที่ครอบคลุม
โดยในปี 2569 แม้อุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกยังเผชิญความท้าทายจากต้นทุนการดำเนินงานและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่แนวโน้มการเดินทางทางอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า จำนวนผู้โดยสารทางอากาศทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นแตะ 5.2 พันล้านคนในปี 2569 หรือเติบโต 4.4% จากปีก่อนหน้า ขณะเดียวกัน อุปสงค์การเดินทางระหว่างไทยและเวียดนามยังเติบโตต่อเนื่อง จากกระแสการท่องเที่ยวระยะใกล้และการเดินทางเพื่อธุรกิจ สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารในเส้นทางบินระหว่างไทยและเวียดนามของสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในไตรมาสแรกของปี 2569 ที่เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
นายวรเนติ กล่าวว่า ในฐานะศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการคมนาคมระหว่างไทยและเวียดนาม สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์พร้อมเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนความร่วมมือระดับทวิภาคีตามยุทธศาสตร์ Three Connects ซึ่งครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจท้องถิ่น และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา สายการบินฯ ได้เดินหน้ายกระดับเครือข่ายการบินระหว่างประเทศ ด้วยการเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยสู่จุดหมายสำคัญในเวียดนาม อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ - ฮานอย กรุงเทพฯ - ดานัง กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ กรุงเทพฯ - ฟูก๊วก และกรุงเทพฯ - ญาจาง เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้น พร้อมขยายการเชื่อมต่อสู่เมืองศักยภาพทั่วประเทศเวียดนาม
นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังเตรียมเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างสายการบินเวียตเจ็ทและเวียตเจ็ทไทยแลนด์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทางต่อเครื่องสู่จุดหมายปลายทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น ผ่านการซื้อบัตรโดยสารเพียงครั้งเดียว พร้อมบริการเช็กอินและขนส่งสัมภาระใต้ท้องเครื่องตรงถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและเวียดนามได้อย่างมีนัยสำคัญ
“การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ไม่เพียงเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ”
ปัจจุบัน เวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้บริการครอบคลุม 12 เส้นทางบินภายในประเทศ ได้แก่ เส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี หาดใหญ่ ขอนแก่น อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวมถึงเส้นทางบินข้ามภูมิภาค จากภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ และเชียงราย พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศสู่หลากหลายจุดหมายปลายทางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อมต่อประเทศไทยกับ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ไทเป กัมพูชา อินเดีย เกาหลีใต้ และอีกหลายจุดหมายปลายทางทั่วทั้งภูมิภาค