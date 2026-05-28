กรมเจ้าท่า จัดอบรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ”ขจัดคราบน้ำมันและเคมีภัณฑ์ทางทะเล”เพิ่มประสิทธิภาพรับเหตุฉุกเฉิน

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 (TOC - EX15) เตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ เปิดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 (TOC - EX15) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 − 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทดสอบความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันตามแผนชาติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ช่องว่างที่ได้รับจากการฝึกซ้อมมาปรับปรุงพัฒนาการฝึกซ้อมครั้งต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานขจัดมลพิษทางน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมมีการบรรยายโดย กรมเจ้าท่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กรมควบคุมมลพิษ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
ได้แก่ เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการมลพิษ ทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. 2565 (ร่าง) แผนปฏิบัติการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. .... ภาพรวมการจัดการองค์กรของศล ภาค 1 การพิจารณาใช้สารขจัดคราบน้ำมันในทะเล การสนับสนุนการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล การตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล ประสบการณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหล ภาพรวมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) กระบวนการวางแผน และการใช้งานแบบฟอร์ม ICSบทบาทหน้าที่ของจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อน้ำมันขึ้นชายฝั่ง การบูรณาการระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อการจัดการเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของภาครัฐและเอกชน การจัดองค์กรตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ และการทำงานร่วมกันตามแผนชาติ พร้อมฝึกภาคปฏิบัติ การให้ข้อมูลสถานการณ์เบื้องต้น กระบวนการวางแผนและการเตรียมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมสรุปการฝึกปฏิบัติและนำบทเรียนไปปรับปรุงการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของประเทศไทย
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้เชิญหน่วยงานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 26 หน่วยงาน อาทิ กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระดับภูมิภาค หากเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องขอสรรพกำลังหรืออุปกรณ์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น