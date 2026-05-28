BAFSแจงสต๊อกน้ำมันJet วันที่26พ.ค.ใกล้เต็มถัง หลัง “อรรถวิชช์”ค้านส่งออกน้ำมันเครื่องบิน

BAFS ออกโรงแจงสต๊อกน้ำมันJet A-1 ในถังเก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง มีปริมาณมากน้อยต่างกันขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ สต๊อกน้ำมัน Jet A-1 ในถังจัดเก็บของBAFS ในวันที่ 26 พ.ค. 69 อยู่ที่ 73% ของกำลังการจัดเก็บ Maximum 110 ล้านลิตร ซึ่งเป็นอัตราใกล้แตะระดับสูงสุด หลัง”อรรถวิชช์”ค้านส่งออกน้ำมันเครื่องบิน อ้างถังเก็บน้ำมันJet A-1 ของBAFSเหลือพื้นที่เกือบครึ่ง
ปริม “อรรถวิชช์” นำ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ แถลงค้าน “รัฐบาล” ส่งออก “น้ำมันเครื่องบิน” ไปเวียดนาม-ฟิลิปปินส์ ทำโรงกลั่นกำไรอื้อซ่า ซัด “กระทรวงพลังงาน” ให้ข้อมูลไม่ครบ ยันคลังน้ำมันไม่ได้ล้น โรงกลั่นสามารถปรับปรุงสูตรเป็นดีเซลได้ ข้องใจขายให้ประเทศคู่แข่งการท่องเที่ยว? แนะขายให้ “บริษัทสายการบิน” ลดราคาตั๋วในประเทศ กระตุ้นท่องเที่ยวไทย
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ชี้แจงว่า ปริมาณสำรองน้ำมัน Jet A-1 ที่จัดเก็บในถังของ BAFS ใช้สำหรับให้บริการน้ำมันอากาศยาน จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา และขึ้นกับหลายปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำมันในสต๊อก เนื่องจากธุรกิจของ BAFS จะรับน้ำมันJet A-1 จากบริษัทน้ำมันเพื่อให้บริการแก่สายการบิน
ดังนั้น BAFS มีความจำเป็นที่ต้องมีถังน้ำมันเพื่อจัดเก็บน้ำมันสำหรับให้บริการ ซึ่งยากที่จะระบุชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลามีความต้องการน้ำมันมากน้อยเท่าไร เพราะปริมาณน้ำมันในแต่ละวันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำมันที่ส่งเข้ามาจากบริษัทน้ำมัน และปริมาณน้ำมันที่ให้บริการเติมแก่สายการบินในช่วงเวลานั้นๆ
ตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำมันในวันที่ 26 พ.ค. 69 ตัวเลขสต๊อกน้ำมัน Jet A-1 ในถังจัดเก็บของBAFS ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาค อยู่ที่ประมาณ 73% ของกำลังการจัดเก็บ Maximum 110 ล้านลิตร ซึ่งเป็นอัตราการจัดเก็บที่ใกล้ระดับสูงสุดของถังน้ำมัน (ปกติถังน้ำมันจะมีพื้นที่เหลือเพื่อความปลอดภัย โดยไม่สามารถจัดเก็บน้ำมันได้เต็มความจุของถัง 100% )
เมื่อเร็วๆนี้ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ แถลงคัดค้านกรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.มีมติส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท Jet A-1 หรือน้ำมันเครื่องบิน ไปยังประเทศเวียดนาม และฟิลิปปินส์ตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันล้นคลังของโรงกลั่นน้ำมันในไทย
นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า การอนุมัติให้ส่งออกน้ำมันเครื่องบิน เพื่อต้องการให้โรงกลั่นฯขายน้ำมันแพงได้ในตลาดโลก ทั้งที่ความจริงแล้ว ควรจะเก็บน้ำมันชุดนี้ไว้ใช้ภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้โรงกลั่นหลายโรงได้มีการปรับสูตรการกลั่นน้ำมันแล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องกลั่นออกมาเป็นน้ำมัน Jet A-1 จนน้ำมันล้นคลัง
ดังนั้นข้อมูลของกระทรวงพลังงานที่ชี้แจงต่อ สมช. เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน และไม่จริงคือ ที่บอกว่า คลังน้ำมันล้น ขอให้ไปดู BAFS ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทรัฐวิสาหกิจ ที่มีคลังน้ำมัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ยังเก็บได้อีกเกือบครึ่ง ดังนั้นน้ำมันประเภท Jet A-1 ยังไม่ได้ล้นคลังจริง
ขณะเดียวกันให้ไปเจรจากับบริษัทสายการบิน เพื่อเสนอลดราคาขายน้ำมันJet A-1 และให้สายการบินปรับลดค่าตั๋วเครื่องบินลง ซึ่งมีบริษัทสายการบินยินดีที่จะลดราคา ให้ถ้ารัฐบาลลดราคาขายน้ำมันเครื่องบินลง
ที่ผ่านมา โรงกลั่นน้ำมันเรียกร้องให้ภาครัฐอนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศได้ หลังประสบปัญหาน้ำมันล้นคลัง โดยเฉพาะดีเซลและน้ำมัน Jet A-1 เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศปรับลดลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ทำให้ดีมานด์ลดลง ขณะที่สายการบินปรับลดเที่ยวบินลงโดยราคาตั๋วสายการบินปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันเช่นกัน