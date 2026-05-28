MEA คว้ารางวัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ “สาขาเกียรติยศแห่งสถาบัน”

นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับรางวัลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ “สาขาเกียรติยศแห่งสถาบัน” ในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2569 ของสถาบันวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยมี พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการ MEA และพนักงาน MEA เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ สกมช. ชั้น 11 อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อุทิศตนเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมถึงมีผลงานโดดเด่นด้านการขับเคลื่อน ขยายผล และปกป้องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรพลังงานดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานด้าน Cybersecurity อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
ในโอกาสเดียวกัน MEA ยังได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ครบรอบ 5 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์