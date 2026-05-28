"BioActive+" จับมือ "EXBERRY@" ยกระดับนวัตกรรม "สีจากธรรมชาติ" ลงในผลิตภัณฑ์สุขภาพ

"BioActive+" จับมือ "EXBERRY@" จากเนเธอร์แลนด์ เดินหน้ายกระดับนวัตกรรม "สีจากธรรมชาติ" ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตอกย้ำความสำเร็จ BioActive+ รั้งเบอร์ 1 ในตลาด มั่นใจดันรายได้รวมโตอีก 25% สู่ 3,500 ล้านบาท
บริษัท ไบโอแอคทีฟ พลัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับพรีเมียมภายใต้แบรนด์ "BioActive+" ฉลองครบรอบ 1 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ "EXBERRY@" ภายใต้ GNT Group ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสีจากธรรมชาติระดับโลกจาประเทศเนเธอร์แลนด์ ผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการใช้ "สีจากธรรมชาติ" ในผลิตภัณฑ์สุขภาพของ BioActive+ อย่างเป็นทางการ ณ The Apartment ชั้น 9โรงแรม Park Hyatt Bangkok
ก้าวสำคัญของ BioActive+ ในปีแรกของการเติบโต
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา BioActive+ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับพรีเมียมภายใต้แนวคิดที่ผสานทั้งศาสตร์ด้านสุขภาพ ความงาม และนวัตกรรมระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความโปร่งใสของวัตถุดิบมากขึ้น การจับมือกับ "EXBERRY@" ในครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านการเลือกใช้นวัตกรรมสีจากธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
เปิดตัว "Purple Plum" เฉดสีใหม่ของ Concentrated Liquid Collagen
BioActive+ พร้อมประกาศปรับเฉดสีใหม่ชื่อว่า "Purple Plum" สำหรับผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid Collagen ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ล็อตการผลิตวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และ เลขที่ Lot 2605043048 เป็นต้นไป เฉดสีดังกล่าวพัฒนาจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จาก "Black Carrot" รวมกับ "Blueberry" ผ่านเทคโนโลยีการสกัดสีจากธรรมชาติของ EXBERRY® เพื่อช่วยเพิ่มความคงตัวของสี มอบโทนสีที่ดูสดใสเป็นธรรมชาติ และช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนสีในผลิตภัณฑ์ประเภทลิควิดเข้มข้น ทั้งนี้การปรับเฉดสีใหม่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพ ความปลอดภัย หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และได้ผ่านการทดสอบด้าน Stabilty ตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
ความร่วมมือที่มากกว่าเรื่อง "สี"
นอกจากการพัฒนาเฉดสีใหม่ ความร่วมมือระหว่าง BioActive+ และ EXBERRY® ยังครอบคลุมถึงการพัฒนานวัตกรรมสีจากธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดย EXBERRY@ จะเข้ามีส่วนร่วมในการเพ้นหาวัตถุดิบ และงานวิจัย เพื่อต่อยอดแนวทางด้าน natural color innovation ให้กับผลิตภัณฑ์ของ BioActive+ อย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ BioActive+ ยังเตรียมติดสัญลักษณ์ "100% Natural Colour" บนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีจากธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงแนวทางของแบรนด์ในการเลือกใช้นวัตกรรมจากธรรมชาติอย่างจริงจัง
ดร.วาสนา อินทะแสง ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไบโอแอคทีฟ พลัส จำกัด กล่าวว่า สำหรับ BiActive+ เราเชื่อว่านวัตกรรมที่ดี ไม่ใช่เพียงเรื่องของประสิทธิภาพ แต่ต้องรวมถึงความปลอดภัย ความโปร่งใส และประสบการณ์ที่ดีของผู้บริโภคในระยะยาวด้วย ความร่วมมือกับ EXBERRY@ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ระดับสากล
อย่างไรก็ตาม วันนี้เป็นวันที่ BioActive+ ทำตลาดครบ 1 ปีเต็ม และสามารถทำผลงานก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของกลุ่มคอลลาเจนอาหารเสริมในช่องทางติ๊กต็อก และ Shopee มาได้สักระยะแล้ว จากนี้มีแผนเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น 7-11 ที่เริ่มไปแล้ว และยังมีแผนบุกตลาดต่างประเทศ ทั้ง USA ยุโรป และประเทศในเอเชีย อย่าง ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งมั่นใจว่าปีนี้บริษัทจะมีรายได้รวมเติบโตอีก 25% คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท โดยกว่า 2,000 ล้านบาท มาจากแบรนด์ BiActive+
ด้านนายสุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไบโอแอคทีฟ พลัส จำกัด ดูแลด้าน Brand & Product Strategy กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้ประเมินผลิตภัณฑ์จากแค่ ingredient หรือผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง overall product experience ด้วย เราจึงให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ formulation ไปจนถึง visual perception ของสินค้า ความร่วมมือนี้จึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BioActive+ ให้ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณภาพ ความคงตัว และประสบการณ์ของ ผู้บริโภคให้ได้ดียิ่งขึ้นครับ
ผู้บริโภคสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ Concentrated Liquid Collagen ล็อตใหม่ได้จากเลขล็อตผลิต2605043048 เป็นต้นไป พร้อมสัญลักษณ์ "100% Natural Color" บนบรรจุภัณฑ์ของ BioActive+.