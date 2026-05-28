“อัครากรุ๊ป” ฉลอง 30 ปี พลิกโฉมจากฟาร์มสู่ Food Solution รุกตลาดอาหารและโปรตีนเต็มสูบ ในงาน THAIFEX 2026 ครั้งแรก

อัครากรุ๊ป (Akara Group) ครบรอบ 30 ปี ประกาศเดินเกมขยายตลาดครั้งใหญ่ ดึงนวัตกรรมต่อยอดความเชี่ยวชาญขึ้นแท่นผู้ผลิตไข่ไก่ยุคใหม่ สู่แบรนด์อาหารและโปรตีนคุณภาพระดับสากล หลังกวาดยอดขายปี 2568 ทะลุ 3,000 ล้านบาท พร้อมเข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 เป็นครั้งแรกด้วยการพลิกโฉมจากผู้ผลิตสู่ Food Solution ชูกลยุทธ์แตกไลน์สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทาน เจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ กระตุ้นการมีส่วนร่วมด้วย Collaboration Marketing เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ The Collection Journey akara x FAAN.PEETI พลิกโฉมภาพลักษณ์ สนุก ร่วมสมัย มุ่งเจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์เจนใหม่รักสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งเป้าปีนี้โต 6%
นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ ผู้บริหารและกรรมการบริหาร บริษัทในเครือ แสงทอง-อัครากรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 30 ปี อัครากรุ๊ปเติบโตจากธุรกิจฟาร์มและการผลิตไข่ไก่ที่ดูแลคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้อัคราสามารถพัฒนาสินค้าไข่ไก่คุณภาพ สู่ธุรกิจอาหารที่มีพอร์ตสินค้าหลากหลายมากขึ้น ทั้งไข่ไก่สด, ไข่สุขภาพ (Eggology), ไข่สไตล์ญี่ปุ่นที่สามารถทานแบบดิบได้ปลอดภัย และแตกไลน์เพิ่มขึ้นสำหรับไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญด้านไข่และโปรตีน นอกจากนี้ยังขยายสู่กลุ่มอาหารพร้อมทาน อาทิ เนื้อไก่ปรุงสุก,เบอร์เกอร์ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามียอดขายกลุ่มรวมประมาณ 3,000 ล้านบาท เติบโตขึ้น 7% ซึ่งสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ โดยจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดมีสัดส่วนสูงถึง 42%, ตลาดสด 27% และ ตลาดส่งออก 13% ในส่วน Akara Processing Egg หรือสินค้า Ready to Eat / Ready to Cook เติบโต 29% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีฐานธุรกิจที่แข็งแรงทั้งในประเทศและตลาดส่งออกที่มีแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้แบบก้าวกระโดด
ประกอบกับปัจจุบันตลาดไข่และอาหารพร้อมทานมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สะดวก และความสามารถในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้า จากปัจจัยนี้เองทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการต่อยอดจากไข่ไก่ ซึ่งเป็นโปรตีนพื้นฐานที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง แคลอรีต่ำไปสู่ Food Solution แบรนด์อาหารที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Ready to Eat กลุ่มอาหาร พร้อมทานไก่แปรรูป, Ready to Cook ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายไตรมาสแรกของปีนี้ 2569 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่อยอดจากไข่เติบโตโดดเด่น เช่น กลุ่มเต้าหู้ไข่ โตขึ้น 29%, กลุ่มไข่ต้มและกลุ่มไข่ตุ๋น โตขึ้น 19% และกลุ่มไข่เหลว โตขึ้น 72% สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มมองหาอาหารที่ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบ แต่เป็นโซลูชันด้านอาหารและโปรตีนที่สะดวกใช้งานง่ายและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
ที่ผ่านมาอัครากรุ๊ปเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไข่ไก่และโปรตีนคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับ ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การบริหารจัดการฟาร์ม กระบวนการผลิต และมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร พร้อมทั้งมุ่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง กระทั่งประสบความสำเร็จจนเป็นแบรนด์ที่อยู่หนึ่งใน ‘Top of mind’ ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดย นายธนาวุฑ กล่าวถึงก้าวต่อไปของอัครากรุ๊ป ว่า “ยังคงเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้จุดแข็งด้านการผลิตและมาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัย ความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้ ต่อยอดสู่แบรนด์อาหารและโปรตีนคุณภาพครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโปรตีน อาหารพร้อมทานและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคทั่วไป กลุ่ม Food Service กลุ่มไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและการขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ”
อีกหนึ่งก้าวสำคัญของอัครากรุ๊ปในการเดินหน้ายกระดับแบรนด์ฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลนั่นคือ การร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่บริษัทฯ จะได้แสดงศักยภาพ ไปสู่สายตา Distributor, Retail Buyer, Food Service Buyer และคู่ค้าระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายตลาดส่งออกของบริษัทฯ
นายธนาวุฑ กล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมออกบูทในงาน THAIFEX ครั้งนี้ เน้นนำเสนอภาพรวมของอัครากรุ๊ปที่มีรากฐานแข็งแรง มีนวัตกรรมอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนหลากหลาย พร้อมจัดแสดงไลน์ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่ไก่ ซึ่งเป็นรากฐานหลักของบริษัทฯ และนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทานกลุ่ม Protein Innovation ดังนี้
กลุ่มสินค้าไข่ไก่ ได้แก่ Akara Fresh Hygienic Eggs ไข่ไก่สดคุณภาพ, Akara Eggology กลุ่มไข่สุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพอาหารมากขึ้น เช่น Organic, Cage Free, Free Range, Veggie Eggs และ Omega 3 ซึ่งช่วยยกระดับไข่ไก่จากสินค้า Commodity ไปสู่สินค้า Premium Health Category และ Mori-Tama ไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่นที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบญี่ปุ่นมาต่อยอดในตลาดไทย โดยเน้นกระบวนการการล้าง ฆ่าเชื้อ และควบคุมอุณหภูมิแบบ Cold Chain เพื่อรักษาความสด สะอาด และปลอดภัยสามารถทานดิบได้, Ready to Cook & Ready to Eat Products เช่น เต้าหู้ไข่ ไข่ตุ๋น ไข่ต้ม ไข่เหลว, เบอร์เกอร์ และสินค้าอาหารพร้อมทานอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นโพรดักต์ไฮไลต์ที่สะท้อน การเปลี่ยนผ่านของ อัครากรุ๊ป จากธุรกิจไข่ไก่ไปสู่ธุรกิจอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภควัยทำงาน วัยเรียน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการอาหารที่สะดวก ทานง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ
นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรม Cooking Demonstration กับเชฟรุ่นใหม่ อย่าง เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ หรือที่รู้จักในชื่อ เจมมี่เจมส์ เชฟและศิลปินมากความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ทำง่ายๆ ได้ที่บ้าน พร้อมกันนี้อัครากรุ๊ป ได้เปิดตัวโปรเจกต์พิเศษ The Collection Journey akara x FAAN.PEETI ผลงานคอลแลประหว่าง อัครากรุ๊ป กับ ฟาน-ปีติชา คงฤทธิ์ นักวาดภาพประกอบชื่อดัง ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด 30 ปี ผ่านภาพวาดสุดน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ โดยจัดทำเป็น Shopping Bag เปิดตัวในงาน Thaifex, Egg Tray และ สติกเกอร์ เปิดตัวในเดือนกรกฎาคมนี้ และ Box Set เปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ตามลำดับ
อัครากรุ๊ปยังเดินหน้าขับเคลื่อน Digital CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภค ผ่านระบบ Rewards กิจกรรมส่งเสริมการขาย และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า โดย นายธนาวุฑ กล่าวว่า “เทคโนโลยีคือเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกับผู้บริโภค” เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของอัครากรุ๊ป ที่เข้าถึงง่าย สนุก ร่วมสมัย และสามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้หลายรูปแบบ
พบกับผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด และผลิตภัณฑ์อาหารและโปรตีนคุณภาพจาก Akara Group ได้ที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ Tops, Gourmet Market, Lotus's และร้านสะดวกซื้ออาทิ Turtle, Tops Daily