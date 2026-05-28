Marketingo Asia x Talentvis ประกาศจัด “HIRE Ground 2026”

ครั้งแรกในไทย! มหกรรม Career & Work-Life Expo รูปแบบใหม่ ดึง Wall Street English – BIPO Service นำทัพ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน ปั้นคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน
กรุงเทพฯ, [28 พ.ค. 69] — เมื่อโลกของการทำงานเปลี่ยนไป การ “หาคนเก่ง” จึงไม่ใช่แค่การโพสต์รับสมัครงาน แต่คือการสร้างแบรนด์และสื่อสารตัวตนขององค์กรให้ตรงใจคนรุ่นใหม่ Marketingo Asia หน่วยธุรกิจภายใต้ Talentvis Group ประกาศจัดงาน HIRE Ground 2026 มหกรรม Career & Work-Life Community แห่งแรกของประเทศไทย ที่ผสานเรื่อง การพัฒนาทักษะ, Employer Branding และ Work-Life Balance ไว้ในพื้นที่เดียว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20–21 สิงหาคม 2569 ณ Club Siam Glowfish กรุงเทพฯ
มากกว่า Job Fair — คือ Community แห่งการพัฒนาคน
HIRE Ground 2026 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้ง 3 ฝ่ายพร้อมกัน ได้แก่ นักศึกษาและผู้กำลังมองหางาน, บุคลากรที่ต้องการพัฒนาตัวเอง และองค์กรที่ต้องการสื่อสารคุณค่าของตนในฐานะนายจ้างที่น่าร่วมงาน ไฮไลต์ของงานประกอบด้วย:
• Speaker Stage — เวทีแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารและ Career Expert ในหัวข้อ Future of Work, Mental Health in Workplace และ Skills for the New Economy
• Employer Showcase Zone — พื้นที่ให้องค์กรชั้นนำ “แสดงตัวตน” ผ่านประสบการณ์จริง ไม่ใช่แค่แผ่นพับ
• Skill-Up Workshop — เวิร์กช็อปสด เรียนรู้ทักษะที่ตลาดต้องการจากแบรนด์ชั้นนำ
• Networking Space — พื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะกับตัวแทนองค์กรอย่างเป็นธรรมชาติ
Wall Street English ชู “ภาษาคือทักษะที่ขาดไม่ได้”
Wall Street English สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1 ที่ดำเนินงานมากกว่า 50 ปีทั่วโลก ซึ่งนำทัพมาในฐานะพันธมิตรด้านการพัฒนาทักษะภาษา
“องค์กรที่แข็งแรงที่สุดในอนาคต จะไม่ใช่องค์กรที่มีแค่เทคโนโลยีที่ดีที่สุด แต่คือองค์กรที่มีคนที่พร้อมเรียนรู้ สื่อสาร และทำงานกับโลกได้ดีที่สุด การพัฒนาทักษะภาษาและ Communication Skill จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มความรู้ให้พนักงาน แต่คือการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของทั้งองค์กร”
— กิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์, Chief Executive Officer, Wave Education Group (ผู้ถือสิทธิ์ Wall Street English และ Let’s Mandarin ในประเทศไทย)
BIPO Service ผู้นำ HR Tech Solution ร่วมขับเคลื่อน Future of Work
BIPO Service ผู้ให้บริการ HR & Payroll Solution แบบครบวงจรระดับ 30+ ประเทศ เข้าร่วมงานในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรมทรัพยากรบุคคล เพื่อแสดงให้เห็นว่า Technology กำลังเปลี่ยนแปลงการบริหารคนในองค์กรอย่างไรในยุคนี้
การมีส่วนร่วมของ BIPO ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่า HIRE Ground ไม่ได้เป็นเพียงเวทีสำหรับผู้หางาน แต่คือพื้นที่สำหรับ HR Professional และผู้บริหาร ที่ต้องการอัปเดตเทรนด์การบริหารทุนมนุษย์ยุคใหม่
ผนึกกำลัง ม.เกษตร กำแพงแสน — เชื่อมโยงสายวิศวฯ–เทคโนโลยีสู่ตลาดแรงงาน
Marketingo Asia ประกาศความร่วมมือเชิงวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำนักศึกษาและบัณฑิตสายวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมแสดงศักยภาพและผลงานนวัตกรรมภายในงาน ซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่เป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดแรงงานปัจจุบัน
“นอกจากการจัดงานในกรุงเทพฯ แล้ว HIRE Ground ยังมีแผนขยาย 'HIRE Ground On Tour' ลงพื้นที่ออกบูธในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม First Jobber และ Gen Z โดยตรง ก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน”
— Nattarine Chokpanarat, General Manager & Project Director, Marketingo Asia
รองรับ Gen Z และ Alpha — คนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองแค่เงินเดือน
ผลสำรวจพฤติกรรมแรงงานรุ่นใหม่พบว่า กว่า 72% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับ วัฒนธรรมองค์กร, Flexibility และโอกาสเติบโต มากกว่าค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว* HIRE Ground 2026 จึงออกแบบประสบการณ์งานให้ตอบโจทย์ทั้งผู้หางานและองค์กร โดยเน้นการสื่อสารแบบ Experience-First ไม่ใช่ One-Way Presentation
ผู้สนใจร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.hiregroundbkk.com
* อ้างอิงจาก Deloitte Gen Z and Millennial Survey / LinkedIn Workforce Report
เกี่ยวกับ Marketingo Asia
Marketingo Asia คือหน่วยธุรกิจภายใต้ Talentvis Group เชี่ยวชาญด้านการจัดงาน Exhibition & MICE, Integrated Marketing Communications (IMC) และ Digital PR มุ่งสร้างประสบการณ์ที่วัดผลได้จริงและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรชั้นนำ
เกี่ยวกับ Talentvis
Talentvis คือผู้นำด้านการบริหารและคัดสรรทุนมนุษย์ (Human Capital Solutions) ระดับภูมิภาค ที่เชื่อมต่อองค์กรกับบุคลากรที่ใช่ผ่านกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความเชี่ยวชาญเชิงลึกในตลาดแรงงานอาเซียน
