เชฟรอนผนึกมอ.จัดเวิร์กชอป “Carbon Neutral Event” แก่ภาคีเครือข่ายพลังงานในภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จึงร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน และศูนย์วิศวกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและก๊าซเรือนกระจก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Carbon Neutral Event Workshop: จากความเข้าใจสู่การลงมือทำ” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการจัดกิจกรรมคาร์บอนต่ำ สู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานี และปัตตานี ตลอดจนผู้แทนภาคีเครือข่ายรวมกว่า 40 คน เข้าร่วมอบรม ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา